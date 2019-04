Turismo nacional, la tendencia para los viajeros de la región

El posconflicto en Colombia, la inflación en Argentina y la diferencia de precios entre viajar a nivel nacional e internacional son algunos de los factores de la coyuntura socieconómica que están teniendo efecto directo sobre el turismo en América Latina.



Según un estudio elaborado por la plataforma de captación de viajeros, SiteMinder, para este año la tendencia de las personas se inclina por visitar destinos a nivel nacional, antes que hacerlo a otros zonas en la región o a Europa.

Colombia no es ajeno a ese comportamiento y de acuerdo con lo reportado, un 38,9% de los encuestadas en el país manifestaron que “tienen intenciones de hacer viajes nacionales”, por encima del 26,8% que señaló querer hacerlo a otras regiones de Latinoamérica y del 17,5% que dijo tener intenciones de viajar hacia Europa.



Una de las razones de estas cifras es que la creciente llegada de turistas norteamericanos, europeos y asiáticos a América Latina, atraídos por el balance entre la oferta en esta zona del mundo comparada con otros continentes, “ha generado un alza de costos que, para el turista nacional o para los turistas en otras economías latinoamericanas, sigue siendo un poco más elevado que en años anteriores”, según Jason Lugo, director para América Latina de SiteMinder.



Es decir, el alza en los costos de los destinos internacionales en la región hacen que los colombianos y, en general gran parte de los latinos, se inclinen por realizar viajes locales.

El alza del turismo nacional está acompañada por el impulso que dan los visitantes extranjeros en Colombia, atraídos por las oportunidades del posconflicto.



El año pasado, según la Organización Mundial del Turismo (OIT), arribaron alrededor de 4 millones de turistas de otros países, un crecimiento del 12% respecto al 2017, que demuestra, según SiteMinder, que “el turismo en Colombia crece rápidamente”, poniendo como ejemplo que el país estuvo por encima de la media de crecimiento del turismo mundial en 2018, es decir, de 6%. Para este año, la apuesta es atraer 4,5 millones de extranjeros.



ARGENTINA, UN CASO ESPECIAL



Las buenas cifras del sector turismo en Colombia parecen tener cierto parecido a lo que sucede en Argentina, aunque allí, a causa de la inflación que se vive, la situación es un tanto particular. “Con una economía en recesión y alta inflación, Argentina es, en este momento, el principal destino turístico de América Latina”, dice el informe.



No obstante, esto ha tenido algunas repercusiones dentro de ese país. Por ejemplo, el 64,2 % de los argentinos consultados manifestaron haber viajado mucho menos en 2018 que en años anteriores a causa, principalmente, del aumento de los precios; y quienes decidieron viajar igualmente al exterior, “lo hicieron por menos días de lo que previeron originalmente y a destinos mucho más baratos”.



Otro que ‘paga los platos rotos’ por el momento que se vive en Argentina es Chile, donde el turismo extranjero tuvo una caída de 11% el año pasado, en comparación con 2017, afectado por el decrecimiento de visitas de turistas argentinos que representaban la mayoría de los ingresos para la industria en aquel país.



En otras regiones del continente como México y Perú, el turismo nacional viene creciendo a la par del internacional.