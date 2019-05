Uber no se recupera del decepcionante debut bursátil

Las acciones de Uber cayeron aún más tras el inestable debut de la mayor oferta pública inicial del año el viernes. El gigante de los viajes compartidos bajo hasta un 11% a US$37,17 en Nueva York.



La compania con sede en San Francisco vendió 180 millones de acciones a US$45 cada una el jueves, y el viernes nunca cotizo sobre ese precio, para finalizar el día con una baja de 7,6% a US$41,57 incluso ante el alza de otras acciones.



El desplome de la acción refleja el escepticismo de los inversionistas en cuanto a la magnitud del mercado de los viajes compartidos, la capacidad de Uber para cumplir con el reparto de alimentos y paquetes, y su impulso hacia el uso de vehículos autónomos, dijo Ygal Arounian de Wedbush Securities.



La OPI, además, llega en un momento en que los inversionistas se alejan de los activos más riesgosos, al considerar las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, dijo el analista, que califica a Uber como "outperform" y prevé que las acciones alcancen los US$65 el próximo añoo.



"La tan esperada OPI de Uber, que salió a la bolsa el viernes, claramente no fue un 'comienzo de libro de cuentos'", escribió Arounian en una nota.



Uber es un caso de "muéstrame la situación y te diré que no será un éxito de la noche a la mañana". Lyft Inc., su colega en el negocio de los viajes compartidos, solidarizo con Uber el viernes, al extender sus pérdidas al 29% desde su debut en marzo.



Dicha cifra no mostro signos de disminución el lunes, con acciones anotando una baja del 2,3% en las primeras operaciones. Lyft se había desplomado hacia el cierre de la semana pasada después de que su primera serie de resultados decepcionara al mercado.



Uber debe desempeñarse de manera impecable en los próximos 12 a 18 meses y, si lo hace, es posible que llegue a un valor de mercado de US$100.000 millones o más, dijo Arounian. La compania debería ser capaz de modificar su plataforma de viajes compartidos a "un motor de consumo más amplio que incluya entregas de alimentos y mercancías", dijo.



La compania tenía un valor de mercado de US$69.700 millones al cierre del viernes. El nerviosismo en el mercado general continuó hasta el lunes, mientras las acciones asiáticas y europeas bajaban a medida que el mercado espera los detalles en cuanto a la manera en que China tomara represalias ante el aumento de los aranceles estadounidenses.