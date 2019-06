Un 50% de frutas producidas en el Meta se vende en Bogotá

Con el paso de los días, la información relacionada al cierre indefinido de la vía al Llano cada vez suma más voces por el impacto económico que este tiene en sectores como el agro.



De acuerdo con Álvaro Palacio, gerente de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), el impacto de este cierre es severo y cerca de 15 productos se están viendo afectados, entre los cuales el plátano,piña, cítricos, patilla, papaya, guayaba, aguacate, maracuyá, entre otros, están teniendo mayor impacto.

El directivo aseguró que cerca de 5.000 productores de frutas y hortalizas se encuentran perjudicados con la situación actual de la vía al Llano. Según Palacio, el 40% o 50% de la producción de frutas del Meta se comercializa en Bogotá, por lo que este cierre tiene serias repercusiones.



El directivo también dijo que este panorama desestimula las nuevas siembras por los altos costos de producción y de transporte, sumado al daño de la cosecha mientas se moviliza por las vías alternas que, al no estar en buen estado, con “el movimiento del camión se deteriora y no llega en óptimas condiciones a su mercado final”.



Según la Federación de Transportadores de Carga (Colfecar), las pérdidas del sector ascienden a $33.250 millones en 35 días, tiempo que lleva con afectaciones esta vía. Esto en gran medida se ha dado debido a los sobrecostos de 40% que se deben asumir por el mayor número de kilómetros que hay que recorrer en las dos vías alternas que dispuso el Gobierno: la Transversal del Sisga y la de Boyacá.



De acuerdo con Jeffrey Fajardo López, presidente de Porkcolombia “con el cierre de la vía Bogotá – Villavicencio se han incrementado los costos de transporte de carne de cerdo en 85%, afectando a toda la porcicultura del Llano, con lo cual urgen medidas de salvamento para el sector en la región”.



Según resaltó el directivo de Asohofrucol, el incremento en los fletes también estaría afectando el precio de insumos agrícolas como fertilizantes, hasta en 12%, y agroquímicos, en 6%.



Palacio también dijo que antes del cierre de la vía, el costo de flete por tonelada de piña era de $110.000 y después de la clausura $280.000. En el aguacate, este pasó de $150.000 a $250.000 y en el plátano de $150.000 a $300.000.



Por su parte, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), aseguró que 70% del total del ganado que se consume en Bogotá viene de los Llanos Orientales. Además dijo que tras esta situación, en el caso del Meta, “se paró el flujo tanto de animales en pie para sacrificio en Bogotá, como lo que se sacrifica en Villavicencio y se trae para la capital”.



Aunque explicó que Bogotá tiene otras zonas que pueden sustituir la oferta de ganado y carne lo cual no generaría desabastecimiento, ni incrementos en los precios, aseguró que el costo del ganado bovino en Villavicencio cayó $300 por kilo, lo cual tiene un impacto alto no solo por la reducción del valor, sino por la dinámica de compra en la región. De acuerdo con Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, semanalmente se movilizan a Bogotá 1.200 toneladas de carne de pollo y se mueven 7.000 animales de un día y 2.300 toneladas de alimento balanceado desde Bogotá a los Llanos. Además, al cierre de esta edición, de las seis grandes compañías avícolas del Meta, dos ya reportaron sobrecostos de $440 millones.