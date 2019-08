Uno de cada cinco empleados padece fatiga laboral

La alta competitividad e incertidumbre en el mercado laboral, así como la transformación y las exigencias en su entorno, generan un ritmo acelerado y una presión constante que pueden causar angustia, depresión, agotamiento emocional, y con esto, fatiga laboral.



Se suman, igualmente, trastornos en la alimentación, dolencias tanto físicas como psíquicas, que pueden poner en riesgo no solo la salud de los colaboradores de una organización, sino también la productividad, disminuyendo el rendimiento significativamente.



Lea: (¿Estrés y desgaste laboral? Aprenda a evitarlos)

No obstante, la tecnología está jugando un papel importante para identificar y prevenir este tipo de diagnósticos relacionados con el síndrome de Burnout o agotamiento laboral.



Servaes, Verhagen y Bleijenberg definen esto como una sensación de cansancio y una disminución de las capacidades del organismo, que hace referencia a una experiencia subjetiva que afecta a todas las personas.



Y agregan que es determinada como un factor complejo que comprende los cambios fisiológicos, mentales y psíquicos que experimentan las personas como consecuencia de las sensaciones de cansancio. Esto, por lo tanto, provoca una disminución de la eficacia en los resultados de su trabajo, perdiendo el sentido de responsabilidad.



En Colombia, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que uno de cada cinco empleados padece estrés y fatiga, siendo estos los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y detonante para los altos índices de rotación de personal en las organizaciones.



Un informe también revela que en muchas ocasiones algunos de ellos continúan su labor después de haber salido de su oficina; incluso, advierte que cerca de la tercera parte de la fuerza laboral recibe correos después de salir de sus trabajos y el 10% los recibe en vacaciones.



HAY QUE ENFRENTARLO

​

Ante esto, al síndrome de fatiga laboral se le puede enfrentar más fácilmente en la fase inicial, y no cuando el colaborador lo tiene establecido. Por eso, las empresas deben implementar soluciones tecnológicas que no solo optimicen sus procesos a nivel comercial y financiero, sino que además velen por el bienestar de sus colaboradores, quienes finalmente representan el capital y el valor más significativo dentro de una empresa.



Compañías como Medical Talento, líder en desarrollo del talento humano en el sector salud, consideran que soluciones como Kactus-HCM, de la firma colombiana Digital Ware –enfocadas en el tema de recursos humanos–, les han permitido llevar a cabo una revisión constante de la evaluación de los riesgos laborales.



A esto le agregan un módulo de tiempo y turnos para que los líderes del área de Gestión Humana tengan información a la mano y, así, tomen medidas preventivas. De igual manera, con el módulo de encuestas han logrado organizar y potencializar de manera coherente las tareas de su departamento en la organización.



Indudablemente, la tecnología ya no es segmentada y permite que cada uno de los colaboradores acceda al sistema instaurado y realice sus diferentes solicitudes de manera ágil y segura; además, les ofrece a los líderes la posibilidad de gestionar las solicitudes de su equipo de trabajo, ofreciendo beneficios y funcionalidades que mejoran el autoservicio y los procesos de gestión a nivel organizacional.



Para Digital Ware, compañía que cuenta con una solución especializada, el recurso humano sigue cobrando protagonismo en el desarrollo estratégico de las organizaciones; por eso, precisamente, al gremio empresarial le ofrecemos el respaldo tecnológico de Kactus- HCM, que gestiona e integra todas las áreas de recursos humanos.



De esta manera, se aporta a la disminución de los problemas comunes que genera la fatiga laboral: altos índices de rotación, nómina, accidentalidad, ausentismo laboral, quejas, pertenencia, etc. De paso, permite identificar qué cargos están más expuestos a un mayor nivel de operatividad en un flujo de trabajo.



Además de esto la tecnología ofrece la posibilidad de parametrizar y programar para que el colaborador genere una alerta que lo invite al descanso en caso de que se esté excediendo en su jornada laboral.



CARLOS SIERRA - ESPECIAL PARA PORTAFOLIO

Director de Kactus-HCM, plataforma tecnológica desarrollada por Digital Ware