Uno de cada diez empleos en el mundo es generado por el turismo

El secretario general adjunto de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el colombiano Jaime Alberto Cabal, dijo este domingo que el sector es fundamental en el desarrollo económico, social y sostenible del planeta.



Tras la apertura en Cartagena de la segunda edición del "UNWTO Tourism Tech Adventure: Scaling Up", Cabal aseguró en entrevista con Efe que el turismo es "un renglón incluyente que genera oportunidades de trabajo e irriga riqueza dentro de las comunidades locales".



Según el experto, los indicadores económicos y sociales de las bondades del sector están sustentados, por lo que recordó que "uno de cada 10 empleos en el mundo se genera por el turismo, así como el 10,4 % del producto interno bruto mundial".



De lo anterior resulta que en las próximas décadas uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo se va a crear mediante el turismo. Cabal explicó que la industria debe aplicar criterios de sostenibilidad para el mantenimiento de los destinos pues se corre el riesgo de que el modelo turístico se agote.



Por ello, los países tienen la gran responsabilidad de invertir en políticas públicas, promovidas por la OMT y que están acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030 de las Naciones Unidas.



El vocero comentó también que "definitivamente no hay turismo si no hay seguridad", pero advirtió que es preciso diferenciar entre los tipos de inseguridad que se vive en los países.



"Uno es la inseguridad producto de ataques terroristas espontáneos en el sentido de que no son recurrentes, otro son los estados de guerra o de conflicto social y político que existen en muchos países como es el caso de Siria, o lo que estamos viviendo en Sri Lanka que viene producto de una de una situación anterior", manifestó.



Asimismo, explicó, "lo de París, Londres, Estocolmo o Colombia puede ser esporádico". Pero, aclaró, gracias a la "capacidad de resiliencia" para sobreponerse al impacto que generan esta clase de ataques, "se logra que con estrategias de promoción el destino que sufrió una baja en el turismo pueda normalizarlo muy rápidamente en el corto plazo".



Por su parte, el viceministro de Turismo de Colombia, Juan Pablo Franky, dijo a Efe que el sector es un ecosistema que depende de muchas actividades que se realizan en distintos frentes. En ese sentido cobra relevancia el "promover el emprendimiento y sobre todo lograr la transformación digital" porque ya se ha establecido que el turismo depende de que "todas las empresas estén debidamente presentes en estos medios".



"Nuestro país tiene una gran deuda. Yo creo que ahí es donde debemos hacer un esfuerzo enorme para ponernos al día con iniciativas que se convierten en un vehículo fundamental para incentivar el talento, la tecnología y las nuevas oportunidades alrededor de la transformación digital y de la innovación", sostuvo.



El "UNWTO Tourism Tech Adventure: Scaling Up" será inaugurado oficialmente mañana por el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili; el presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



EFE