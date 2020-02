Upme ya tiene avaladas 88 conexiones desde las fuentes renovables

El desarrollo de los proyectos para la generación de energía eléctrica a partir de granjas solares y parques eólicos están con el viento a favor.



La razón, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha aprobado a la fecha 88 conexiones por 4.257 megavatios (Mw) de capacidad instalada desde proyectos de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (Fncer) de los 7.662 Mw que tiene programados.

“El país está dando el salto en energías renovables no convencionales como la solar y eólica, ya que la participación en la matriz de estas fuentes debe ser más del 12% en el 2022. Este es un gran paso en estas nuevas tecnologías energías”, señaló la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



La funcionaria destacó las inversiones estimadas en $7,5 billones que llegarán a Colombia con la incorporación de las Fncer, y señaló que el país sigue “en el camino indicado” al aumentar 50 veces su capacidad instalada para generación de energías provenientes del sol y del viento, pasando de menos de 50 Mw en 2018 a 2.500 Mw en 2022”.



Precisamente, registros sobre la capacidad de los proyectos aprobados de la Upme indican que hasta el momento 54 iniciativas solares han sido aprobadas para su conexión con 2.053 Mw.



Así mismo, seis proyectos de parques eólicos le han entregado a la matriz 870 Mw. Y le siguen en su orden, las centrales hidroeléctricas con diez iniciativas y 227 Mw, y tres de biomasa con 38 Mw.



Pero llama la atención en el listado de la entidad, que 12 centrales térmicas para la generación de energía, han recibido el aval de la Upme para su conexión, con 1.048 Mw.



“Colombia está preparada para una transición energética que traerá consigo cambios que favorecen a los consumidores, que disminuirá el riesgo de desatención de la demanda ante cualquier fenómeno climático debido a la complementariedad que dan a la matriz energética, y que habrá mayor competencia con la llegada de nuevos jugadores que dinamizan el mercado”, afirmó Germán Corredor, director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia).



Otros registros de la Upme sobre las conexiones aprobadas por año indican que el 2020 será el que más proyectos de fuentes solares enlazadas se reportarán con iniciativas que representan 1.889 Mw de capacidad instalada en el territorio nacional.



Y de paso, a corto plazo, para el 2021 y el 2023, esta tecnología contribuirá al sistema con 1.443 Mw y 1.300 Mw, respectivamente. Mientras que el 2022, será el año para los parques eólicos con 779 Mw de capacidad instalada.



Para el viceministro de Energía, Diego Mesa, el país por su posición geográfica posee un potencial de generación no convencional muy grande.



“Al inicio del presente gobierno, menos del 1% de la matriz de generación venía de esas fuentes renovables no convencionales, la matriz es altamente dependiente del recurso hídrico, que también es renovable y limpio”, subrayó el funcionario.



Cabe recordar que el pasado 23 de octubre, en la subasta de energía para contratos de largo plazo, se asignaron responsabilidades de generación a ocho proyectos adjudicados con una capacidad efectiva total de 1.298 Mw de capacidad instalada, cinco de ellos eólicos y tres solares.



El proceso cerró con un precio promedio ponderado de asignación de $95,65 kilovatio hora (Kw/h), cerca de $50 por debajo del promedio actual del costo de generación en contratos bilaterales. En desarrollo del proceso de adjudicación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) estableció como tope máximo individual $200/kwh y como tope máximo promedio $160/kWh.



La demanda objetivo determinada fue de 12.050,5 megavatios hora día (Mw/h-d). El total de energía asignada fue de 10.186 Mw/h-d.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio