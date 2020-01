Van siete años con el sector minero en desaceleración

Desde hace siete años el sector minero del país dejó de estar en la agenda de prioridades del Gobierno Nacional.



Primero, a finales del 2012, en el mandato de Juan Manuel Santos, quien desmontó la llamada locomotora minero energética, y seis años después, con el actual presidente Iván Duque Márquez, cuya operación extractiva ha tenido una mejoría, pero ha sido leve.



Para el sector, cuando se esperaba una reactivación de la operación con el cambio de gobierno en el 2018, el actual Ejecutivo llegó con otro discurso, y su política energética se centró en las fuentes de generación solar y eólica, y en menor medida en el bombeo de hidrocarburos.



Y para completar el ajuar, el precio de los 'commodities' en los últimos años han terminado por desacelerar aún más la operación minera del país.



“Vemos con preocupación un estancamiento en las cifras de producción del sector, principalmente en minerales como el carbón, el cual pasó de producir 90 a 80 millones de toneladas como perspectiva para el cierre del 2020”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



(Los cuatro grandes proyectos que moverán la minería en 2020)



Para el líder gremial, en ese escenario, ven una “imperiosa” necesidad de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos, implementar incentivos para ampliar los proyectos actuales y fomentar la exploración minera.



Otro síntoma de la contracción en la tarea extractiva del país se registra en los niveles de inversión directa. Datos del Banco de la República indican que está pasó de US$3.108 millones en el 2013 a -US$187 millones en el 2016, y con un aumento a US$1.401 millones en el 2018.



Pero no solo en el sector minero ven con asombro la falta de más dinamismos en la actividad, también en los organismos multilaterales. “El modelo de asignación de áreas: ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’, era muy eficiente para la actividad minera de Colombia hace 20 años, pero hoy no es efectiva, porque en la actualidad es una operación más industrializada, a gran escala”, señaló Caros Cante, consultor del IFC del Banco Mundial.



El analista precisó que del total de solicitudes para contratos de concesión minera en el territorio nacional, solo se han entregado para desarrollo el 17% de los título, de los cuales solo el 15% están activos. “Pero la gran pregunta es: ¿cuántas iniciativas extractivas a gran escala que se consideran proyectos de interés nacional y estratégico (Pine) están registradas en el portafolio, menos de diez”, recalcó Cante.



(La plataforma en la que se podrán tramitar los títulos mineros)



Así mismo, el consultor del Banco Mundial subrayó que hasta la fecha no ha habido una política macro de gobierno para el desarrollo de las tareas mineras, y mucho menos una política minera de estado, “pero de lo que si goza Colombia es de una institucionalidad minera, gracias a la tarea de la Agencia Nacional de Minería (ANM).



Cante no solo ve con escepticismo el balance del sector en cuanto a las cifras, sino también a la falta de gestión del estado para darle más seguridad jurídica al desarrollo de la actividad extractiva.



Asegura que una ley de Coordinación y Concurrencia Nación - Territorio direcciona la industria hacia una operación minera más estratégica, que tengan la suficiente concertación social y ambiental con los entes territoriales.



Por su parte, el analista Hernán Rodríguez, socio de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas, afirmó que la desaceleración minera se ha presentado por factores que escapan a las manos del Ejecutivo, y los resultados de la gestión solo se verán a largo plazo, “ese será el caso del nuevo catastro (AnnA Minería), que ayudará a dinamizar el sector en el mediano plazo.



Así mismo recalcó, que ha sido leve el aumento de la exploración. “La inseguridad territorial, así como la falta de unas reglas jurídicas claras ha llevado a una contracción es este frente, si bien ha habido una recuperación, hasta el momento no ha sido significativa”, dijo. Rodríguez subrayó que la recuperación del sector minero en el país será de largo aliento.



alfsua@eltiempo.com