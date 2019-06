Vence plazo para prima del empleado del hogar

El 31 de junio vence el plazo para realizar el pago de la prima de las personas que trabajan en servicios domésticos, de manera permanente o por días.



De acuerdo con ley que les otorgó este derecho a más de 750.000 personas que desempeñan estos oficios en Colombia, los patronos que no lo hagan tendrán graves consecuencias económicas y judiciales.



(¿En qué se gastan la prima los colombianos?).

Así las cosas, una de las preguntas constantes para quienes contratan este servicio en sus hogares es cómo y cuánto deben pagar de prima a su empleado/a. “En teoría, la prima corresponde a un sueldo mensual al año dividido en dos partes (la mitad en junio y la mitad en diciembre), en el caso de empleados por días se debe hacer la proporción, igualmente si la persona no ha trabajado los 6 meses se le debe pagar lo equivalente. Aquí se toman en cuenta otros ingresos como auxilio de transporte, bonificaciones y demás. No hay forma de evadir u omitir el pago de esta prestación. Con esta medida, alrededor de 750.000 empleados de servicio que se cuentan en el país, tendrán acceso a condiciones laborales mucho más dignas, en pro de garantizar una equidad, destacando además que el 96% de ellos son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia”, explicó Salua García, cofundadora de Symplifica.



Este emprendimiento busca formalizar a las empleadas domésticas, niñeras, conductores, empleados de finca, entre otros en el país para que su labor sea dignificada. Por lo tanto, puntualizaron que no realizar este pago antes del 30 de junio, puede traer consecuencias para quien realiza la contratación.



Privar al empleado de los derechos que tiene por Ley, generará posibles demandas laborales al no realizar los pagos y aportes, multas por parte de entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) al no hacer los aportes al estado, y moras por parte de las entidades al no pagar a tiempo. De igual forma, en el caso de no pago a tiempo de la prima de servicios, la Ley establece que por cada día de no pago se debería pagar un día de salario como mora.



“Según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), el 61 por ciento de las empleadas del hogar gana menos de un Salario Mínimo Legal Vigente y el 77% recibe alimentos como pago en especie. Así mismo, solo el 18% está afiliado a pensión. Por ende, se debe generar conciencia entre la población para que tengan en cuenta que las prestaciones, como la prima, por ejemplo, no son un privilegio, sino una obligación.



De esta forma, desde Symplifica los invitamos a usar la única herramienta gratuita para calcular el valor exacto de la prima de su empleada doméstica y generar un documento de soporte para tener trazabilidad en el pago. www.symplifica.com/calcular-prima”, destacó la cofundadora de este emprendimiento.



Recuerde que incumplir dichos acuerdos puede representar un riesgo en el un futuro, porque el empleado tendrá el aval para demostrarles a las autoridades que no ha recibido primas ni en junio y diciembre, y la multa por el no pago de estas, es la misma que se aplica para cualquier asalariado en el país, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ende, es importante realizar esta gestión con un buen tiempo para así disminuir la probabilidad de problemas jurídicos en el corto plazo.



“Cambiar la cultura es difícil, pero no imposible. En poco más de dos años y medio de trabajo, hemos logrado ayudar en la formalización de varias empleadas del hogar, quienes actualmente gozan de una mejor calidad de vida, ya que pueden recibir el pago de la seguridad social (EPS, Caja de Compensación, pago de pensiones, entre otros) Igualmente, los empleadores también se sienten satisfechos porque sienten que están contribuyendo a mejorar las condiciones económicas del país”, aseguraron expertos de Symplifica.



Para cumplir con estos pasos existen empresas que facilitan la contratación y permiten gestionar a los empleados domésticos desde el celular, en otras palabras, todos los procesos relacionados con los trabajadores de la casa pueden gestionarse con un clic.