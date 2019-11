Ventas del comercio se redujeron hasta en un 90% por el paro

Aunque es prematuro realizar un balance general, las pérdidas económicas que habría dejado el paro de este jueves 21 de noviembre ascenderían a 150.000 millones de pesos sin contar los daños materiales en los establecimientos.



Este es uno de los primeros balances hechos por Fenalco, apenas unas horas después de las manifestaciones.



(Estudiantes y ciudadanos madrugaron a limpiar la ciudad, tras el paro).

De acuerdo con la entidad, las ventas cayeron entre 70 y 90 por ciento. Por su parte, el 80% de los establecimientos del centro de la ciudad que abrieron ayer cerraron antes de las 2 de la tarde.



Según cálculos del Fenalco Bogotá, el 40% de los establecimientos comerciales en el resto de la ciudad no abrieron sus puertas.



Algunas cadenas del sector de víveres ubicadas en el sur de Bogotá resultaron afectadas por vándalos que rompieron vidrios y saquearon tiendas. Los comerciantes reportan que aún están evaluando pérdidas.



(En vivo: siguen marchas y disturbios en Bogotá).



En cuanto al balance de Centros Comerciales, se reportó el ingreso de manifestantes a Gran Estación pero las directivas señalaron que más allá de algunos grafitis no hubo daño en las instalaciones. En la localidad de suba el Centro Comercial Plaza Imperial cerró sus puertas al público a la 1:30 p.m por los problemas de orden público en la zona.



Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá señaló: “rescatamos el comportamiento de la mayoría de las personas que salieron a marchar, lamentablemente como en las últimas protestas, es un grupo de vándalos los que empañan la jornada y terminan afectando bienes públicos y privados, cuyos arreglos debemos pagar de nuestros bolsillos”.



El líder gremial aseguró que la jornada afectó la productividad de la ciudad, muchas empresas optaron por realizar teletrabajo para no poner en riesgo a sus colaboradores. “Sin duda, este paro impactó de manera negativa a la economía y a la clase trabajadora, que sufrió por falta de transporte, problemas de seguridad como hurtos e incluso afectación en la salud”



Las localidades con mayor afectación al comercio fueron La Candelaria, Santa Fe, Engativá y Suba.