Vía libre a asociaciones público privadas en el sector de las TIC

Es una realidad: Colombia abrió la puerta para que en el país se puedan construir proyectos TIC, a través de asociaciones público - privadas (APP).



Con la firma del Decreto 1974, el Gobierno Nacional le dio vía libre a la ejecución de estas iniciativas, que implican la concesión de megaobras, de tal modo que se realicen con recursos privados y, en algunos casos, sean reembolsados con vigencias futuras u otros recursos.



(Alistan reglas para invertir más en el sector de las TIC).

Según la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, “este decreto es una herramienta fundamental para la evolución del sector TIC en Colombia, que hoy tiene como un gran propósito: masificar los beneficios de la conectividad y avanzar de manera ágil y efectiva en la transformación digital del país”.



NOVEDADES



Y agregó que “con la expedición de este documento, el Gobierno ya puede recibir propuestas del sector privado para realizar proyectos, de tal manera que el país no solo cuente con las iniciativas gubernamentales. Así es que el sector privado se convierte en un aliado para avanzar en nuestro propósito de equidad”.



La norma fija, entre otras, las reglas sectoriales puntuales que brindarán certeza jurídica para permitir e incentivar el uso del esquema de APP en proyectos TIC, que beneficiarán a las entidades públicas del orden nacional o territorial en el desarrollo de asuntos estratégicos.



De este modo, queda clara la hoja de ruta relacionada con la tipificación, estimación, mitigación y asignación de riesgos; la obsolescencia tecnológica; el tratamiento de la información, y la aplicación del mecanismo de asociación público - privada, atendiendo a las particularidades de esta rama.



(Alistan reforma para masificar las APP en todos los sectores).



Con esta norma en firme, el país le abre la puerta tecnologías que hoy se toman el mundo –como el internet de las cosas o el 5G–, que podrían ser una realidad a corto y mediano plazo en Colombia.



La idea ya venía rondando el interés del Gobierno Nacional, pero con la aprobación de la ley de modernización de este sector –sancionada en julio pasado–, se volvió una realidad.

De este modo, la norma determina que la figura de contratación aplicaría cuando se le “encargue a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura”.



Cada contrato, no obstante, especificará los niveles de servicio y estándares de calidad que deberán cumplir los concesionarios, aunque habría unos mínimos de cumplimiento, que tendrá que definir el Mintic.



Según Galé Mallol, presidenta del gremio Asotic, “esto abre la puerta para que los privados ayuden a dinamizar los sectores de manera transversal. Es decir, estamos seguros que la diversificación de los usos de la tecnología es una realidad y este decreto ayuda a darle el empujón final. Ya tenemos la Ley TIC, tendremos la subasta de espectro y si tenemos el decreto de las APP, el entorno digital será más completo”.



En su concepto, a mediano plazo, el país tendrá el soporte necesario para llevar a cabo proyectos de internet de las cosas, redes 5G, movilidad basada en inteligencia artificial y blockchain, entre otros.



‘UN PASO MÁS’



Y es que, según la directiva gremial, el decreto soluciona de forma completa las dudas sobre la compatibilidad entre el régimen de asociaciones público - privadas y la posibilidad de que el concepto de infraestructura pública incluye la de tipo tecnológica, hasta hoy por fuera del marco institucional. Con esto, cada proyecto del sector que se realice vía APP tendría inversiones de entre $700.000 millones y $2 billones.



Por su parte, Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, “el Gobierno da otro gran paso para que Colombia sea un #PaísDigital. (Ya) expidió el Decreto 1974 sobre Implementación de asociaciones público - privadas para las TIC. Llevamos años impulsando esta herramienta. Vamos por más”.



Así escribió en su cuenta de Twitter, donde añadió que: “La reglamentación de APP en TIC era un pendiente de hace muchos años en el #EcosistemaDigital como instrumento para garantizar la certidumbre jurídica, de manera que se puedan crear nuevos modelos de productos y servicios del Estado. Más #TransformaciónDigital y aprovechar #4IR (Cuarta Revolución Industrial)”.



(Gobierno planea aumentar la inversión privada en sector TIC).



La norma apenas salió, pero en el banco de iniciativas de Planeación Nacional ya hay siete propuestas para realizar APP en las TIC. De estas, solo una fue rechazada, pero las otras hacen fila para recibir el visto bueno.



VARIAS IDEAS EN ESTUDIO



- Uno de los proyectos busca dar acceso universal de televisión satelital, de tal modo que este servicio llegue a zonas que hoy no tienen cobertura.



- Otra le daría vía libre a la digitalización y almacenamiento de la información de Registros Públicos de la Superintendencia de Notariado.



- Una más desarrollaría el sector espacial y la infraestructura satelital, de tal modo que esta pueda ser usada por el Gobierno.



- Finalmente, se le daría luz verde a que el Runt dé el salto pleno a lo digital, y sus datos puedan usarse para planificar, diseñar, construir, financiar e implementar planes, que, por ejemplo, servirían para caracterizar a deudores morosos o potenciales peligros en las vías.