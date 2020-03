Vichada entraría en el radar de la operación petrolera

El Gobierno Nacional quiere darle un mayor protagonismo a la operación petrolera en la cuenca de los Llanos Orientales. Por esta razón, enfocará todos sus esfuerzos en aumentar el desarrollo de bloques, pero con especial atención en el departamento del Vichada.



La gran prospectividad en las reservas de crudo que posee este departamento en sus yacimientos, y con el marco de la reactivación petrolera del país a través del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), convierten al Vichada en el foco de la industria hidrocarburífera.



Y la tarea la viene realizando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ya que tiene contemplado adelantar un contrato para el análisis de la información recolectada desde el 2007 en la parte occidental del departamento, especialmente en lo pertinente a la exploración y desarrollo de crudos pesados.



Así mismo, la Vicepresidencia Técnica de la entidad tiene proyectado proponer al Comité Estratégico de la ANH,la puesta en vitrina de algunos bloques del Vichada como Áreas de Evaluación Técnica (TEA), aclarando que esto se encuentra en fase de análisis. Pero con la intención de que a mediano plazo se convierta en contratos de exploración y producción (E&P).



Sin embargo, Portafolio pudo establecer con funcionarios de la entidad que en la actualidad se registra actividad petrolera en la región, exactamente, en el municipio de Santa Rosalía, donde existe un campo en producción correspondiente al contrato Las Garzas, operado por la compañía New Granada Energy Corporation.



Además, en límites de los departamentos de Meta y Vichada, se encuentran en exploración los campos CPO14 y CPO 8 los cuales son operados por Ecopetrol y por Talismán, respectivamente.



“En caso de que existan bloques que la Vicepresidencia Técnica defina para ser ofertados a través del PPAA, de manera previa a su incorporación, la ANH ejecutará el procedimiento de Coordinación y Concurrencia con autoridades regionales, locales y ambientales, ordenado por la Corte Constitucional”, advirtió un vocero de la citada entidad.



LA CEREZA DEL PASTEL



El departamento del Vichada hace parte de la cuenca hidrocarburífera Llanos Orientales (LLAO), la cual también integran Meta, Arauca y Casanare y cuya prospectividad es tan alta, que su producción podría estar por encima de los 600.000 barriles por día (bpd).



Registros de la ANH comprueban que de los 695.000 bpd que se extraen en promedio en la citada cuenca, que representan más del 75% del total nacional), más de 240.000 bpd provienen solo de los campos en producción de Casanare y Arauca que está en manos de poco más de 15 empresas que operan en la región.



Sin embargo, los técnicos de la entidad estiman que si se suman los volúmenes extraídos en los campos del Meta, y la operación del Vichada, la producción pasaría de largo los 700.000 bpd, y que significarían como mínimo el 80% del bombeo total nacional.

Incluso proyectan que solo el departamento del Vichada aportaría como mínimo 200.000 bpd.



Para los funcionarios de la ANH, es claro que este departamento posee grandes extensiones de tierra, que según el mapa de áreas de la entidad, están libres para la operación, ya que allí existe un gran potencial. La razón es que el yacimiento del subsuelo es el mismo que se extiende desde los Llanos de Venezuela.



ÁREA CON POTENCIAL



Para el ingeniero Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), en la región de los Llanos Orientales existen varios bloques sin desarrollo con una gran prospectividad en los yacimientos. Afirmó que debe haber una gestión más eficaz para producir grandes cantidades de crudo en esta cuenca.



El líder gremial subrayó que los Llanos Orientales se convirtieron en el segundo productor de crudo del país. Añadió que en dicha zona existen grandes reservas en bloques sin entregar que están localizados llano adentro, cerca a la frontera con Venezuela.



“El departamento del Vichada no ha tenido una alta actividad exploratoria, pues se han perforado alrededor de 14 pozos exploratorios en los últimos 10 años y actualmente, no posee producción de crudos, hace parte de la cuenca de los Llanos Orientales, la cual produce en promedio el 76% de todo el crudo del país, por lo que se advierte que, a pesar de la falta de información, pudiera ser un área con potencial el cual deberá comprobarse”, explicó Espinosa.



Agregó que “esto se reflejó en los resultados de la ronda que la ANH ofreció durante el primer ciclo del PPAA, con dos bloques exploratorios en el citado departamento, que lamentablemente no recibieron ofertas por parte de la industria”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio