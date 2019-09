Vigencia de los POT pondría en jaque ley de facilidades mineras

La futura Ley de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio correría el riesgo de ser letra muerta en los municipios del país que se dediquen a las actividades extractivas.

La razón, más del 92% de las cabeceras que desarrollan tareas mineras y petroleras no tienen actualizados los respectivos Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que impediría una sincronización entre la Nación y los entes territoriales, para la extracción de los recursos del subsuelo.



El citado proyecto de ley que será radicado en cuestión de semanas para su estudio en el Congreso de la República, tiene como pieza clave para un efectivo engranaje entre los gobiernos nacional y local, la vigencia de los POT, el cual debe surtir su proceso de actualización por parte de los concejos.



Fuentes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) le explicaron a Portafolio que una actualización al POT, no solo se remite a aprobar el contenido del mismo, “tal y como está hoy”, en los cabildos municipales, sino que este debe ir más allá.



Precisaron que en el caso de los municipios mineros y petroleros, los POT deben ampliar su radio de acción, en el que se incluyen las zonas rurales, precisamente para albergar los lugares donde se desarrollan las actividades extractivas.



“Es darle un ordenamiento para el desarrollo de las operaciones mineroenergéticas, así la Nación podría acceder a sus recursos depositados en el subsuelo”, señaló la fuente del DNP.



Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) afirmó que existe el riesgo que en aquellos municipios en los que no existe un POT vigente, se construya uno en el que la actividad minera sea excluida de manera deliberada.



“La invitación es a que las cabeceras municipales que estén pensando en actualizar su POT o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) lo hagan en línea con lo establecido por la corte constitucional en la SU 095 de 2018, bajo los principios de coordinación y concurrencia; entendiendo que a través de un instrumento local de ordenamiento territorial no se puede vetar las actividades extractivas”, subrayó el dirigente gremial. Agregó además, que este será el gran reto de los nuevos alcaldes que comenzarán sus funciones el próximo 1 de enero.



Para la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), los municipios mineros del país que actualicen sus POT, no solo permitirá que la Nación acceda a la producción de los recursos que están en subsuelo, sino que le permitirá al ente territorial definir el uso del suelo.





