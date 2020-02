Zrii y Zilis hacen alianza y se refleja en Colombia

Bill Farley es un conocido empresario norteamericano que ha participado en muchas compañías y que, entre otras, es el dueño de los Media Blancas de Chicago. Su pasión, como él mismo la define, es “la salud, y el verse y sentirse bien”.



Por ello creó una compañía especializada en cuidado personal que produce Colágeno, Omega tres, malteadas, té, jugo y café. Además esa compañía llamada Zrii tiene una división especializada en cremas para el cuerpo, exfoliantes, protector solar y sueros.

Una parte de la producción se realiza en sus instalaciones en Colombia y se distribuye por todo el continente desde Canadá, Estados Unidos México, buena parte de Centro América y Colombia, Perú y Ecuador.

Ahora, Farley realizó una alianza con Zili para unificar portafolios y ampliar mercado.

El acuerdo lo hizo con quien fuera un discípulo suyo hace varios años y que hoy es propietario y CEO de Zili, Steven Thompson, quien dicho sea de paso pasa a ser el nuevo CEO de Zrii y liderará el proceso de fusión en la que Bill Farley será el executive chairman de la organización.



Zili es una de las firmas más grandes de cannabis medicinal en Estados Unidos con ventas por 200 millones de dólares el año anterior y con presencia en el mercado de Europa, esta compañía ha sido de rápido crecimiento y ahora las dos firmas planean registrar ventas globales y llevar la facturación a miles de millones de dólares.



RELANZANDO MARCA



El empresario Bill Farley, fundador de empresas reconocidas a nivel mundial como BDV, Lucchese, Gitano y Fruit of the Loom, de la cual es accionista mayoritario, inició una gira por Latinoamérica y anuncia el relanzamiento de marca de su empresa multinivel Zrii.



“Teniendo en cuenta el poder que está teniendo el emprendimiento en Colombia, estamos trabajando para ofrecer mejores alternativas de negocio a aquellas personas que buscan generar sus propios ingresos. Le estamos apostando a la transformación digital y a la innovación de productos, aliándonos con una nueva industria que está en crecimiento acelerado y ha sido todo un éxito en Estados Unidos”, subrayó el hasta ahora CEO, Farley.



Hoy, realizarán una presentación en Bogotá en la que su invitado especial, es su reemplazo en el cargo en Zrii, Steven Thompson.



“Es un emprendedor que logró crear una compañía en Estados Unidos, basada en productos CBD”, comenta Bill Farley, al tiempo que explica que el nombre de su compañía Zrii proviene de una palabra del sánscrito que significa ‘luz, brillo, esplendor y prosperidad’.



La presentación del nuevo directivo es hoy, y tendrá lugar en el Teatro ABC de Bogotá, pues consideran el país clave para la compañía, dado que es donde está el mercado más grande de multinivel y donde se acoge el mayor nivel de liderazgo.



Al evento esperan que acudan 2.000 personas entre ejecutivos de la marca e invitados.



“Estamos muy optimistas con este nuevo año, que ya estamos visualizando de muy buena forma, queremos evolucionar para convertirnos en una marca más moderna sin perder la esencia de nuestra filosofía, basada en las prácticas ancestrales y tradicionales de la medicina Ayurveda pues contar con la asesoría del reconocido doctor y best seller Deepak Chopra y con el respaldo del Centro Chopra para el Bienestar siempre nos ha representado y posicionado en el mercado”, anota Bill Farley.



TECNOLOGÍA ULTRACELL



Uno de los problemas de los aceites es que no siempre son absorbidos por el cuerpo. Con la tecnología Ultracell, la compañía Zilis desarrolló sus productos derivados de cannabis.



En su página de internet Zilis explica cómo funciona se tecnología: “Independientemente de la calidad de un suplemento a base de aceite, si el cuerpo no puede absorber el aceite, no se sentirán los beneficios. No es lo que tome lo que importa; es lo que absorbe el cuerpo”.



“La tecnología UltraCell utiliza dos sistemas de administración, liposomas y micelas, que trabajan juntos para maximizar los beneficios del aceite de marihuana de espectro completo. Los liposomas controlan los beneficios liberados en el tiempo, mientras que las micelas apuntan a un inicio rápido”, afirma la compañía.



Conocido como el ‘efecto de séquito’, este sistema de administración le permite beneficiarse de más de 400 compuestos naturales de espectro completo, y solo está disponible en Zilis.



Estos medicamentos no contienen THC el principal componente psicoactivo de la marihuana.



Uno de estos medicamentos es el que será lanzado al mercado colombiano este mismo mes, pues ha cumplido las exigencias del país y tiene los registros de cada autoridad.



“Hemos realizado inversiones millonarias en el desarrollo de la tecnología y las cosas se están dando con productos que muestran sus beneficios”, dice Stven Thompson.



En principio los medicamentos que presentarán en el mercado nacional será de uso y aplicación externa en la piel, ninguno para ingerir. Se trata de lo que los expertos denominan uso tópico.



Con la fusión pretenden acceder a un mercado por descubrir que les significará miles de millones de dólares, subraya Farley durante su conversación con este diario.