Ecos del Hay Festival

El Hay Festival de Cartagena se llevó a cabo entre los día jueves a domingo de la semana pasada. Además de los temas de literatura, el teatro y el cine, que constituyen el centro de atención o el corazón de las presentaciones, en esta ocasión también sobresalieron los temas científicos, los relacionados con el cambio climático y la defensa de la naturaleza, así como los de economía, política y periodismo.

En lo que hace con la literatura, en el programa se adelantaron presentaciones de nuevas obras tanto de escritores colombianos como extranjeros por parte, entre otros, de Héctor Abad, Philip Claudel, Inua Ellams, William Ospina, Joseph Zárate, Fernando Trueba, Maribel Abello, Javier Cercas, Margaret Atwood, Dolores Reyes, Valeria Luiselli, Guillermo Martínez, Leonardo Padura, Marie Arana, Sergio Ramírez, Juan Cárdenas, Muriel Barbery, Eduardo Albinati, Karina Pacheco, Evelio Rosero, Santiago Gamboa, Nicole Krauss, Juan Gabriel Vásquez, Melba Escobar, Margarita García, Marta Orriols, Ángela Becerra, Diego Mejía, Sergio Vila, Alberto Manguel, Anya Schiffrin, Guillermo Altares, y Leopoldo Martínez. También figuraron Juan Gossain y Daniel Samper.



Es de destacar la importancia que se le dio al tema de la naturaleza y del cambio climático. Cabe destacar la presentación del libro de Andrea Wulf sobre Alexander Von Humboldt titulado La Invención de la Naturaleza.



También se exhibió allí la conocida película El Sendero de La Anaconda y uno de sus protagonistas, el profesor de Harvard, Wane Davis, se hizo presente en el teatro para charlar con los asistentes. Otro tema que llamó mucho la atención fue el libro sobre la genialidad de los pájaros.



Sobre los retos del cambio climático, que de acuerdo al Informe sobre los Riesgos Mundiales 2020, es el principal gran riesgo actual de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y su severidad se hicieron dos mesas redondas dirigidas no solo a concientizar a los asistentes sobre su importancia y sus problemas, sino también para discutir sobre sus posibles soluciones.



En el Hay Festival no podían faltar las presentaciones y las discusiones sobre los temas políticos y económicos. En el ámbito político histórico se escuchó la presentación de la magnífica biografía sobre Simón Bolívar Libertador de América de Maríe Arana.



Otros temas políticos incluyeron una mesa redonda con la expresidenta de Brasil, Dilma Rouseff, sobre la temática de qué pasa con la izquierda, discusiones sobre el populismo, una de estas sobre el populismo constitucional y otra sobre el auge del populismo sobretodo en América Latina y la crisis de la democracia, así como la muy brillante presentación de su más reciente libro Siquiera Tenemos las Palabras del reconocido economista y actual rector de la Universidad de Los Andes Alejandro Gaviria.



También llamó mucho la atención la entrevista de Moisés Naim al ex presidente Juan Manuel Santos donde se le interrogó sobre su vida personal, sobre el proceso de paz y sobre su visión sobre América Latina, con énfasis sobre la situación y futuro de Venezuela.



En el ámbito puramente económico se hicieron dos presentaciones sobre libros recientes, uno del profesor Norcoreano Ha Joon Chang y otra de Joseph Stiglitz ambos centrados en críticas al modelo neoliberal y a la necesidad de introducir reformas al actual sistema capitalista. En síntesis, en el Hay Festival se adelantaron presentaciones sobre temas muy diversos y para todos los gustos.



Roberto Junguito

Exministro de Hacienda