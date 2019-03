Colombianos crean plataforma digital para evitar infartos y diabetes

Las anginas de pecho, infartos y fallas cardiacas (entre otras) constituyen la primera causa de muerte en Colombia, con 8.923 casos en 2018; principalmente en adultos mayores, empresarios y amas de casa, según cifras del Dane.



Para muchos la estadística es lejana, pero no para Nicolás Uribe y su esposa Nathalia León, quienes afirman – basados en estudios médicos – que 150 minutos de ejercicio físico semanales (50 minutos al día, al menos 3 veces por semana) pueden prevenir e incluso revertir los síntomas que conllevan estos padecimientos; por eso crearon la plataforma Bifit.



“A través de nuestra plataforma web, usted puede encontrar un entrenador personal, el cual va hasta su casa u oficina, evalúa su estado físico, sus hábitos y crea una rutina personalizada, la cual no necesita más que unos pocos metros de espacio para desarrollarse”, afirma Uribe.



Lo más interesante de este emprendimiento es que no “amarra” al cliente con suscripciones: existen paquetes puntuales de sesiones que le permiten al usuario entrenar 2, 3 o 4 veces por semana, pero con la flexibilidad y frecuencia que decida y sin un límite o vigencia mensual; con lo cual se elimina uno de los mayores problemas al buscar ejercitarse en establecimientos tradicionales – gimnasios – la deserción.



Para Bifit, el secreto es la relación entrenador – usuario, ya que, aseguran, en los gimnasios es imposible mantener la disciplina y la continuidad que se requiere para lograr resultados.



“El mismo tipo de ejercicio no funciona para todo el mundo: la gente se aburre en los gimnasios porque el impacto de una rutina genérica es muy fuerte para su cuerpo y luego de la primera semana el agotamiento los agobia y ya no quieren saber más del proceso. El secreto para superar ese umbral radica en estudiar tus hábitos y tu historial deportivo o la falta del mismo, para diseñar un plan coherente; tu entrenador personal será tu guía, tu motivador y quien te impulsa a comprometerte con tus logros y alcanzarlos”, añadió el cofundador de Bifit.



La “Ola” del bienestar y la salud: Nuevo motor de la economía colombiana.

El fitness, la gimnasia, la estética y en general los negocios relacionados con prácticas deportivas y de entrenamiento corporal han crecido más del 15% en los últimos dos años, según la Cámara de Comercio de Bogotá; por otra parte, las páginas y aplicaciones que ofrecen servicios relacionados con el ramo, creadas desde Colombia y Sudamérica, se triplicaron de 2016 a 2019, como lo reporta la firma analítica Raddar.