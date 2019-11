En innovación solo tres territorios del país se destacan

Archivo particular

Dentro de los 13 pilares analizados en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2019, entregado ayer, en el de innovación y dinámica empresarial que tiene en cuenta tres elementos clave: investigación, registros de propiedad intelectual y participación de medianas y grandes empresas, únicamente Bogotá, Antioquia y Caldas tuvieron una calificación mayor a cinco puntos, de 10.



De 33 territorios analizados, la capital colombiana lidera en dicho pilar con 9,75 puntos y su variación respecto a 2018 fue de 0,30% cuando logró 9,72. En su orden, le sigue Antioquia con 6,99 y Caldas con 5,44.



En línea con lo anterior, cabe mencionar que Bogotá se destaca por tener calificación de 10 sobre 10 en los indicadores de investigación de alta calidad, investigadores per cápita, revistas indexadas en publindex, tasa de natalidad empresarial neta y densidad empresarial, según el informe que realiza el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.



Este también menciona que “Antioquia cuenta con la mayor tasa de registros de propiedad industrial concedidos de Colombia con 25,41 por cada millón de habitantes”.

​

Respecto a Caldas, en el informe se menciona que este presenta sus mejores calificaciones en los indicadores de participación de medianas y grandes empresas e investigadores per cápita, en los cuales obtiene puntajes de 8,31 y 7,92, respectivamente.



Es de resaltar que los tres territorios ya mencionados ocuparon los mismos lugares que en la clasificación del año pasado en términos de innovación y dinámica empresarial.



PANORAMA EN LOS OTROS DEPARTAMENTOS



Después de Bogotá, Antioquia y Caldas, 30 departamentos del país se ‘rajan’ en este pilar, pues de 10 puntos no logran obtener mínimo cinco.



Así las cosas y siguiendo con el listado para completar el ‘top’ 10, Santander ocupa el cuarto puesto con 4,96 puntos, seguido de Risaralda (4,86), Atlántico (4,24), Quindío (4,13), Valle del Cauca (3,98), Cundinamarca (3,22) y en el décimo lugar está Boyacá con un puntaje de 3,15.



Cabe agregar que si los datos se revisaran por el puntaje promedio de la clasificación general del IDC que es de 4,81 puntos, Santander y Risaralda también se destacarían en pilar de innovación y dinámica empresarial.



De otro lado, los cinco departamentos que peores resultados obtuvieron en este pilar del IDC son Vaupés en el puesto 33 con 0,18, Vichada de 32 con 0,39, Guaviare de 31 con 0,44, Guainía de 30 con 0,52 y Chocó de 29 con 0,58.



Aunque Tolima está de 12 en el pilar en mención con 2,32 puntos, este fue el que más creció al subir 10 posiciones respecto a lo logrado durante el año pasado donde obtuvo un puntaje de 1,49. Ante esto, el informe indica que “este progreso se debe especialmente a la mayor tasa de registros de propiedad industrial reportada para el departamento en 2019 (7,75 en 2019 frente a 0,71 en 2018)”.



OTRO PILAR DEL ECOSISTEMA INNOVADOR



Entre los cuatro factores de análisis del IDC general, el ecosistema innovador además de englobar el pilar de innovación y dinámica empresarial ya mencionado, tiene el de sofisticación y diversificación que está más enfocado al comercio exterior de los departamentos.



En este último se mide la complejidad del aparato productivo, la diversificación de mercados de destinos exportadores y la búsqueda de nuevos productos para despachar a otros países.



En este pilar el panorama es más alentador que en el anteriormente explicado pues, los 10 primeros territorios de la calificación superan los 6 puntos.



Así las cosas, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico lideran el listado en sofisticación y diversificación con puntajes de 9,70; 9,42; 9,31; 9,04 y 8,62, respectivamente.



Para completar el ‘top’ 10, Cauca con 8,26 puntos es el sexto, seguido de Risaralda con 8,07, Bolívar con 7,97, Caldas con 7,34 y Santander en la décima posición con un puntaje de 6,85.



En este pilar, el informe indica que “Caquetá es el que más puestos avanza, escalando cinco posiciones frente a 2018. Este cambio se explica en la mejora de tres puestos en materia de diversificación de la canasta exportadora, indicador en el que aumentó su puntaje de 4,27 en 2018 a 6,27 en 2019”.



Para Clara Inés Pardo, profesora de la escuela de administración del Rosario, el ecosistema innovador depende mucho también de las competencias de capital humano que estos tengan, “por lo general los territorios que tienen puntajes bajo en este pilar también tienen desempeño bajo en lo que tiene que ver con educación superior y educación para el trabajo”.



Pardo agrega que los departamentos deben mejorar su infraestructura TIC para abrirse hacia un mercado laboral mucho más competitivo.



RÁNKING GENERAL



Por primera vez desde 2013, el Índice Departamental de Competitividad (IDC), en su edición de 2019 es calculado para los 32 departamentos de Colombia y Bogotá. En la clasificación general, los tres territorios que lideran son la capital colombiana, Antioquia y Santander con 8,30, 6,71 y 6,29, respectivamente. El IDC 2019 presenta 104 indicadores, cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador) y 13 pilares de competitividad entre los que están instituciones, educación, infraestructura, salud, adopción TIC, entre otros.