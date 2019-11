Fondos de europeos y nacionales invierten en ‘fintech’ colombiana

Archivo particular

Finaktiva, plataforma de crédito 100% digital enfocada en emprendimientos de alto potencial en Colombia, anunció el cierre de su ronda de inversión por USD 9 millones, en la que participaron los fondos de inversión de impacto internacional Triodos y Alphamundi mediante instrumentos de deuda.



Complementando estos dos fondos internacionales, participaron en la ronda como fondeadores instituciones financieras que han apoyado inicialmente a Finaktiva como Bancoldex, Bancolombia, Confiar y Aktiva, así como importantes family offices colombianos que apoyan el emprendimiento. El objetivo de los inversionistas es contribuir en el crecimiento y expansión sostenible de la empresa, al evidenciar su potencial como una ‘fintech’ que consolida su liderazgo en Colombia.



Alejandro Solis, manager regional de Triodos, afirmó: “estamos complacidos de apoyar a Finaktiva en su plan de expansión en Colombia. Hemos encontrado una ‘fintech’ con un propósito alineado con el nuestro de apoyar empresas que generen impacto social, ambiental y económico".



Por su parte, Valentina Echeverry, directora de inversiones en Alphamundi, expresó: "en Finaktiva encontramos un aliado para profundizar nuestra tesis de inversión, ayudando a generar inclusión de empresas que están generando un alto impacto en el desarrollo de Colombia".



Frente a esta ronda de inversión, Pablo Santos, CEO y fundador de la compañía, explica que los recursos obtenidos serán invertidos en fondeo, tecnología y talento para seguir mejorando su oferta de valor a los clientes, quienes podrán seguir contando con recursos de capital para escalar sus modelos de negocio, generando nuevos empleos y aportando al desarrollo del país.



“Los recursos que acabamos de conseguir nos permitirán seguir consolidando a Finaktiva como un referente ‘fintech’ en la financiación de las pymes jóvenes en crecimiento, en particular, negocios verdes, digitales y creativos, donde hemos colocado más de diez millones de dólares en 400 operaciones de crédito, con crecimiento de triple dígito y rigurosa gestión del riesgo”, afirma Santiago Pérez, presidente de junta de Aktiva, principal accionista de esta herramienta.



A la fecha, Finaktiva ha financiado emprendimientos en más de 25 municipios del país, sin necesidad de contar con sucursales por su condición de ‘fintech’, que le permite originar créditos 100% digitales.



“Para el 40 % de estas empresas, fuimos su primera experiencia crediticia. Además, promovemos el emprendimiento femenino, ya que de cada dos empresas financiadas, una es liderada por mujeres”, afirma Santos.



En el último año, Finaktiva ha logrado un crecimiento de cartera de más de 300%. Asimismo, ha recibido los reconocimientos “Best for the world” por estar en el top global de empresas B (tipo de compañía que utiliza el poder del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales) y el Premio Ingenio 2019 de la industria tecnológica colombiana como “Nuevo modelo de negocio”.