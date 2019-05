Invertir en inteligencia artificial aumentaría Producto Interno Bruto

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, afirmó que si los gobiernos latinoamericanos invirtieran más en inteligencia artificial, el PIB de la región podría aumentar “en casi un punto”.



En la apertura del undécimo Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe, organizado por el BID, la Ocde y el Gobierno de Francia, Moreno hizo una apuesta por utilizar nuevas tecnologías para combatir desigualdades.



Dijo que con el avance de las tecnologías ha aumentado la brecha de ingresos y desigualdades en la distribución de rentas entre el capital y trabajo, y “eso no tiene por qué ser así”.



Afirmó que en Latinoamérica un instrumento para disminuir la pobreza es la difusión de teléfonos inteligentes, gracias a los cuales muchas personas han podido acceder a servicios financieros digitales en una región en la que cerca del 40 % de la población no tiene cuenta bancaria.



Para el presidente del BID, si la región quiere participar en la economía del futuro “debe fijarse objetivos claros”, entre los cuales señaló que las universidades tienen que convertirse en “plataformas de transferencia tecnológica”.



Mientras en el conjunto de la Ocde el gasto en investigación, desarrollo e innovación representa un 2,4 % de su PIB (en Corea del Sur llega al 4,5 %), en Latinoamérica es únicamente el 0,7 %, y de ese porcentaje sólo una mínima parte corresponde al sector privado.