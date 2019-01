Las siete tendencias de la tecnología que se impondrían en el 2019

De acuerdo con el reporte de Accenture, Interactive Fjord Trends 2019, son siete las ideas que formarán la experiencia de la nueva generación, que se enfrenta a obtener resultados tras dos décadas de rápido crecimiento tecnológico y de la innovación.



Son ahora las personas y organizaciones las que están repensando lo que realmente quieren, necesitan y usan. Así, el diseño vuelve a situarse en el centro de la innovación.

De igual forma, las compañías que lograrán mantenerse competitivas en la era digital serán aquellas que transformen sus modelos de negocio a través de las nuevas tecnologías, con el fin de generar experiencias únicas para sus consumidores. Y las mejores experiencias serán aquellas que mejoren la calidad de vida de las personas.



Luis Eduardo López, director ejecutivo de Accenture Interactive en Colombia, explicó cómo ve el cambio y hacia donde van las tendencias en el país.



“El estudio lo hicimos sobre lo que podemos esperar y eso está del lado de la gestión y de las experiencias. Vemos que los recursos escasos que antes eran los naturales, ahora son el tiempo de las personas y su atención. Al mirar ese contexto, lo que ocurre es que vemos que los usuarios deciden las interacciones o qué tipo de empresas tienen relevancia en su vida, esa es una decisión activa, de qué tener y que no, y de esa manera vemos siete principales tendencias”, explicó López.



La primer directriz es que el silencio es oro, pues de acuerdo al análisis, las empresas cuidan sus comunicaciones, ahora se enfocan en el valor que tienen los mensajes y lo hacen de una manera menos invasiva a los consumidores.



“Antes se hacía más ruido y se buscaba posicionarse en el imaginario. Ahora la idea es que las compañías se enfoquen en la experiencia del servicio, teniendo en cuenta la atención que cada persona le coloca a cada paso y haciendo que para el consumidor sea lo más sencillo posible” dijo el directivo.



La segunda es un llamado a la acción, la sostenibildiad debe ser llevada hacia la realidad.

“Los consumidores buscan que se ejecuten las iniciativas y que sean drásticas, tenemos cambios como los ocurridos con el uso de plásticos por las evidencias conseguidas y por eso ahora el compromiso de las compañías es apoyar las regulaciones”, agregó.



Los usuarios tecnológicos buscan que las experiencias sean más armónicas y sencillas, que tengan valor pero que no tengan un impacto negativo en el mundo, por eso también se enfocan en la protección de ecosistemas de movilidad y que su paso por el planeta sea de manera armónica y no haya afectaciones a largo plazo.



La tercer recomendación es el minimalismo de la Data, para que empresas y usuarios saquen sus respectivos provechos. Las personas quieren transparencia en el uso de sus datos pero la clave es cerrar la brecha con las compañías y el uso de esa información.



La cuarta tendencia se refiere al diseño, pues se exige que las empresas se adelanten a lo que viene, en el caso de la movilidad urbana se ven diversas soluciones tecnologícas desde scooters eléctricos a drones. Por eso ahora es tiempo de que los desarrollos se hagan para combatir el desorden con ecosistemas unificados que respondan en tiempo real a las necesidades de las personas.



“Se debe diseñar para el consumidor, la comunicación, proyección y desarrollo debe ser de doble vía y debe existir una retroalimentación constante, para entregar mayor valor de maneras cada vez más sencillas”, indicó el directivo.



La tecnología está para permitir la inclusión de las personas y en 2018 lo que se hizo fue que se diseñó para incluir a las personas de manera consciente.



“Las empresas decidieron desatar y darle más relevancia y espacio a las minorías, pero la paradoja está en que no se excluya de forma inadvertida a otros, hay que establecer ecosistemas escalables de usabilidad y que la segmentación y clasificación se vea más por los usos que se le da a la tecnología y por otras cuestiones”, dijo.



El reto entonces está en darle inclusión en escala y en permitir que sean los usuarios los que adopten una mentalidad consciente de los dispositivos ofrecidos.



El sexto punto está en la transformación de los espacios de trabajo y de retail que requieren de una transformación digital.



“Es tiempo de repensar los enfoques y las herramientas para diseñar los espacios. No sabemos cuánto nos podemos adelantar en las tendencias, eso varía de acuerdo a la compañía y al sector al que hace parte y ahora cada empresa está reevaluando cada segmento de su negocio, sus clientes, el valor que les está dando y ahí está el modelo que debe ser el más efectivo para lograr su cometido”, señaló López.



La ultima tendencia está en el caso de las realidades sintéticas, lo que el estudio señala es que vivimos en un mundo donde la realidad es fabricada. “Con el intercambio de caras y la simulación de voz, se están creando realidades sintéticas más creíbles, las empresas deben encontrar la forma de capitalizar esto y gestionar el riesgo. Más allá de los reflejos auténticos de las realidades con el tema de la inteligencia artificial, se están desarrollando reflejos de la creatividad que aportan al fortalecimiento de la educación o capacitación”, puntualizó.



Según López lo que veremos en Colombia de estas tendencias será adoptada por cada compañía y cada sector a su propio ritmo.



“El reto no está en adelantarnos o acercanos al futuro, lo importante realmente es ofrecerle valor a los colombianos y a su contexto real, que no nos desliguemos de los avances pero tampoco de lo que requerimos y necesitamos, así veremos quienes serán los mejor adaptados, si los líderes actuales o las empresas que hasta ahora nacen”, argumentó.



La iniciativa de la innovación está inmersa en la creatividad y en la adaptabilidad a los mercados, habrá muchos retos también en las empresas establecidas porque deberán aprender e incorporar los desarrollos en vanguardia. Así mismo, la guía de estas innovaciones apunta a los cambios en móvil, en una tecnología que cada día acompaña más y colabora para hacer la vida más sencilla.