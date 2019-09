Los empresarios deben dar espacio a los jóvenes innovadores

Se conocían desde pequeños, pero esperaron a su madurez para juntarse. De esa unión nació VíaCiencia. Así podría comenzar la historia de este holding -conformado por cuatro pesos pesados de la consultoría y la investigación de opinión y de mercados en Iberoamérica- que acaba de ver la luz.

La presentación en sociedad del grupo no será con música ni luces. No, esa no es la imagen que quieren proyectar las firmas colombianas Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Market Team; las españolas Gain Dynamics y Análisis e Investigación (AeI), y los socios individuales en Chile y Perú que conforman este holding que, para comenzar, tendrá presencia en seis países (los anteriores más México y Bolivia).



El lanzamiento será más acorde con la marca VíaCiencia, con la vocación de poner la evidencia científica al servicio de las soluciones de las organizaciones. Por eso, en dicho evento han decidido presentar los resultados de una investigación que buscó cuáles son los comunes denominadores de las empresas que crecen a más de dos dígitos y cómo la apropiación del conocimiento y la tecnología incide en ello.



Los datos sobre Colombia, obtenidos tras consultar 300 empresas, ya están listos, y el holding ha adelantado una parte antes de su presentación oficial.



IMPULSORES CLAVE



Algunos de los impulsores del crecimiento de las compañías son conocidos de vieja data, pero otros no resultarán tan evidentes para los empresarios.



El estudio señala seis: buenas relaciones con clientes, apropiación tecnológica, monetización de la información, alianzas con universidades, conocimiento de los grupos de interés e involucramiento de la sangre joven. “Las empresas que declaran ser más afines con estos impulsores crecen el doble que aquellas que lo son en menor proporción”, dice Juan Mario Quiñones, director de Market Team.



Carlos Lemoine -conocido encuestador, ahora presidente de VíaCiencia-, especifica algunos ítems y comenta que, a la luz del estudio, las empresas más aventajadas son las que miden los niveles de satisfacción de sus clientes.



Otro factor es la apropiación de la tecnología. De hecho, la primera fase de este estudio concluyó que esta, por sí misma, no era el común denominador de las firmas colombianas que crecían a un ritmo superior a los dos dígitos.



Intrigados, los investigadores hallaron que, más que la tecnología de punta, lo que hace crecer a las empresas es la apropiación de las tecnologías que tienen.



Por eso, no es de extrañar que las firmas que están haciendo mejor la tarea son aquellas cuya transformación digital se ha concentrado en el manejo de los datos con propósitos específicos. Tener grandes volúmenes de información es necesario en la era del big data, pero la verdadera clave es saber refinarlos.



Otros elementos que, según el estudio, impulsan el crecimiento empresarial son el diálogo con las fuentes de conocimiento (alianzas con universidades y centros de investigación y de tecnología), y la visión amplia de los grupos de interés (el detallado conocimiento del entorno: proveedores, clientes, reguladores, comunidades).



El análisis también muestra las bondades del involucramiento de los jóvenes. “Debe haber un equilibrio entre la experiencia y la innovación -comenta Lemoine-. Los empresarios deben dar espacio al ímpetu innovador de los jóvenes”.



CONOCIMIENTO CIENTÍFICO



La siguiente parte de la investigación será la comparación de estos datos en los países donde VíaCiencia tiene presencia. Al fin y al cabo, una de las aspiraciones de las empresas del holding ha sido adquirir una dimensión transnacional.



Tanto así que, desde 2008, el CNC -uno de los referentes de las encuestas de opinión en Colombia- es la empresa que levanta los datos para el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que es una iniciativa del grupo AeI.



A su vez, el CNC lleva más de una década haciendo sinergias operativas con Market Team, una firma de investigación de mercados con 25 años de experiencia. Y, por su parte, AeI fue la génesis de Gain Dynamics en España y luego en México.



Como dicen los socios, la suma de productos permitirá a VíaCiencia ser en un ‘one-stop shopping’ de las investigaciones de mercados y opinión, la analítica de datos y la consultoría.



“VíaCiencia parte de la convicción de que el crecimiento y la innovación tienen más probabilidades cuando se basan en el conocimiento científico”, dice Quiñones.