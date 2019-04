Movo, la aplicación de patinetas eléctricas de Cabify

Cabify anunció este lunes su nueva apuesta de movilidad alternativa. Se trata de Movo, una app que pone patinetas eléctricas a disposición de los bogotanos y que comienza a operar desde hoy en Colombia con una flota de más de 1.000 unidades disponibles en Bogotá.



(Preguntas y respuestas sobre la nueva reglamentación de las bicicletas eléctricas).

“Llegamos oficialmente a Bogotá con el objetivo de ofrecer una alternativa de movilidad para todas esas personas que no solo buscan evitar el tráfico, sino que les interesa ser responsables con el medio ambiente”, afirmó Juan José Acosta, gerente general de Movo en Colombia.



“Tenemos a nuestro favor el haber llegado de la mano de una compañía como Cabify que tiene un amplio conocimiento en lo que a transporte se refiere”.



Según la compañía, para el segundo semestre del año Movo llegará a otras ciudades del país como Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena.



Por su parte, Manuel Torres, gerente general de Cabify en Colombia, explica que “nos emociona acompañar a Movo en su lanzamiento en Colombia y Latinoamérica. Ahora juntos trabajaremos por darle a los ciudadanos más opciones de movilidad”, agregando que “aunque en esta primera fase Cabify y Movo funcionamos como apps independientes, muy pronto todos nuestros usuarios podrán, desde la app de Cabify, usar una Movo, o pedir un taxi, un carro particular o un servicio corporativo. Nos enorgullece pensar que seremos la primera plataforma integral con 4 tipos de servicio en Colombia”.



“Como aliados, Cabify y Movo, creemos firmemente que el futuro de la movilidad será un modelo de activos compartidos dentro de una misma aplicación, que le ofrezca diferentes alternativas al cliente de acuerdo a las necesidades específicas de cada momento. Es por eso que tenemos un plan de expansión agresivo. Estamos abriendo 4 países de forma simultánea; Colombia, México, Chile y Perú y, muy pronto, aterrizaremos en Argentina, Brasil y Uruguay”.



¿CÓMO FUNCIONA LA APP?



Las más de 1.000 patinetas estarán cada día distribuidas en las denominadas “Zonas Movo”, es decir, puntos que ya varios establecimientos aliados como Grupo Éxito, WeWork, Mc Donalds, Spinning Center, Archies, Starbucks, Dunkin' Donuts han dispuesto para el parqueo de las unidades.



(Cosmic go, una alternativa de movilidad 'verde').



Los usuarios interesados deben descargar la app de Movo en su AppStore o PlayStore, registrarse como usuario con su tarjeta de crédito, ubicar las patinetas disponibles en el mapa de la app, dirigirse a la patineta más cercana y escanear un código QR ubicado en el manubrio. Esta acción desbloquea la patineta y el usuario podrá transportarse hacia su destino, parqueando siempre la patineta en una Zona Movo.



“Durante el mes de marzo estuvimos haciendo pruebas con una pequeña flota de patinetas y cerrando alianzas con establecimientos dentro de nuestra zona de cobertura. Hoy ya tenemos más de 100 Zonas Movo dentro del área de cobertura, es decir, entre la calle 72 y la 147, desde la autopista norte y hasta la carrera séptima, incluyendo además la Zona G y Usaquén”, explicó Acosta.



En cuanto a la regulación de esta nueva forma de movilidad que cada vez coge más popularidad, Acosta manifestó “hemos adelantado conversaciones con la Secretaría de Movilidad para emitir una regulación que permita parquear patinetas en espacio público de una forma organizada, así como regular aspectos como la seguridad”.



Además de Cabify, Rappi también ofrece el servicio de patinetas eléctricas, un modelo que empieza a tomar fuerza en la capital de la República.