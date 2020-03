Patentan estufa rural ecoeficiente

Luego de una larga travesía de dos días, que incluyó varias horas de camino por carretera desde Neiva hasta Cartagena del Chairá, Caquetá y un día de viaje fluvial para llegar a su destino final, una vereda inmersa en la manigua amazónica, el equipo de Metalcof Service, se dispone a entregar un pedido de estufas ecoeficientes a los lugareños, el cual no solo será amigable con el medio ambiente, sino que también mejorará sus vidas. La estufa eficiente Ergonatura, es creación de la empresa huilense Metalcof Service, que nació del empuje de los hermanos, Nelson y Alexander Rojas, quienes gracias a los recursos del fondo Emprender, lograron darle vida a su idea de crear empresa.



“Yo había tenido experiencia de trabajar en el sector metalúrgico, sin embargo no tenía estudios como tal, fue allí que en el año 2012 me acerqué al Sena ya que habían abierto unos cupos para población desplazada y que tenían la capacidad de presentarse y presentar proyectos del fondo Emprender”, manifiesta Nelson. Fueron tres años arduos para consolidar el negocio como tal y tras varias convocatorias, lograron cristalizar su idea y volverla viable en noviembre de 2013. Su meta en el primer año, era cumplir con los requerimientos del Sena.



Al principio se dedicaban a la fabricación de cajas de contadores eléctricos y gas que era el plan de negocios con el que les habían aprobado los recursos, pero optaron por incursionar en otros mercados y productos para aprovechar de la mejor manera los equipos con los que contaban en su fábrica, iniciando así en el año 2015 con la fabricación de las estufas, la cual llegó a solicitud de un cliente que los contactó por redes sociales para su fabricación. “Nosotros inmediatamente dijimos que sí, que no habíamos hecho ni la primera y que si era un producto metálico lo podíamos hacer, fue allí cuando en esa oportunidad de negocio, vimos un mercado potencial y comenzamos a indagar e investigar sobre el tema, quiénes las fabricaban, cómo las hacían, qué era lo bueno y lo malo que tenían los proveedores que las estaban fabricando actualmente y qué historias había en Colombia sobre el tema”, aseguró Nelson.



Estos huilenses decidieron medírsele al reto de innovar y buscaron aliados para seguir perfeccionando su producto y encontraron en la Cámara de Comercio de Neiva el apoyo que requerían.



“La compañía de la Cámara de Comercio de Neiva ha sido fabulosa porque nosotros como empresa entendimos que necesitábamos generar procesos de innovación para poder sostenernos, mantenernos y marcar una diferencia con la competencia en el mercado. El tema de la innovación nos pone en otro lugar y nos permite sacar ventajas competitivas, porque necesitábamos desarrollar un producto y darle cuerpo”, agrega Alexander Rojas, Gerente Comercial de Metalcof.