Tecnologías 4.0 y Blockchain, objetivos de la firma Neurona

Los servicios basados en tecnologías 4.0 y blockchain, son algunas de las innovaciones con las que la empresa Neurona, especializada en la operación de transferencias en motores de pago, planea penetrar nuevos mercados en América y Europa para el 2020.



Según Manuel Sicard, gerente y cofundador de la compañía, con el paso del tiempo, las transferencias de dinero electrónicas se han convertido en la manera de hacer crecer las industrias. Para él, la implementación de estas formas de pago dan solidez a las entidades financieras, disminuyendo costos y facilitando el acceso de los clientes.



Dentro de sus planes de expansión, la empresa quiere diversificar la oferta a través de “estrategias directas” en países como Estados Unidos, Reino Unido, Perú y Panamá, y de ahí generar investigación y desarrollo en tecnología blockchain (“cadena de bloques”, sistema de pagos sin intermediarios), con el fin de integrar los pagos y “construir una plataformas de pagos mucho más confiables para el que paga, el que vende el producto, la entidad financiera que hace el proceso de recaudo y quienes aseguran ese proceso”.



Por otro lado, teniendo en cuenta el cambio de mentalidad de las empresas respecto a tener servicios de pago en nube, Neurona encontró una oportunidad, desde su creación hace 23 años, en la conectividad de las entidades en términos de transferencias; en este sentido, ha logrado posicionarse como uno de los principales proveedores del sector banca y financiero, prestando sus servicios a corporaciones como Juriscoop, Itaú, Banco Agrario de Colombia y Bancoldex.



“Tenemos el 70% de las entidades que se conectan con redes interbancarias utilizando nuestra solución”, y, “les ofrecemos los controles internos y de seguridad que requieren para llevar a cabo esas transferencias; además, manejamos un registro, hasta ponerlo, por ejemplo, en una red ACH”.



Por otro lado, la seguridad en la red es otro factor clave en las metas. En este sentido, Sicard mencionó que las entidades financieras consideraban riesgoso, hasta hace poco tiempo, incursionar en este tipo de operaciones. Sin embargo, aseguró que el temor no proviene de las entidades sino por parte de los clientes de las mismas, y eso se ha convertido en “una de las barreras” a pesar de que muchas empresas lo vean posible debido a la reducción de costos de funcionamiento y de operación.



COLOMBIA EN EL MERCADO



El estado actual del país respecto a la operación de transacciones en nube fue considerado por el directivo como “proceso de evolución”, ya que “no estamos en una posición muy avanzada, pero estamos dentro de los primeros cinco países en Latinoamérica”. Agregó también que se debe trabajar en el ecosistema de pagos.



En contraposición, pese a la legislación favorable, en el mercado global “si estamos en una etapa muy temprana”, afirmó, ya que existen mecanismos que ya son habituales en otros continentes y no en Colombia.



LAS ‘FINTECH’



El gerente auguró que se integrarán actores a la industria, en donde no solo se tendrán en cuenta clientes de las entidades financieras, sino también a los que no lo son. Así, dijo que las Fintech son participantes importantes en la actualidad, ya que están impactando mercados a los que los bancos y entidades financieras no han podido llegar.



“Un banco tiene una estructura costosa, mientras que una fintech puede llegar de una manera mucho más rápida a ciertos clientes, obviamente los clientes se van a compartir, pero hay clientes a los que las fintech, debido a su estructura, pueden llegar con más facilidad”.