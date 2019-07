Abierto desafío del presidente de la FED a Trump​

El presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, aseguró este miércoles que no dejará el cargo si el presidente estadounidense, Donald Trump, muy crítico con su labor, decide despedirlo y remarcó que tiene intención de "cumplir íntegramente" su mandato de cuatro años.



"Desde luego que no lo haría. Mi respuesta sería no (...) La ley me da claramente un mandato de cuatro años", afirmó Powell ante las preguntas de la congresista demócrata Maxine Waters, que le planteó la posibilidad de que Trump ordenase su renuncia al frente de la Fed.



Waters insistió a Powell acerca de si creía que el mandatario tiene la "autoridad" para despedirle. "Lo que he dicho es que la ley me da un mandato de cuatro años y tengo la intención de cumplirlo íntegramente", remarcó ante los legisladores.



El presidente del banco central comparece esta mañana ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y mañana, miércoles, lo hará ante el Comité Bancario del Senado.



Trump ha presionado de manera insistente al banco central en los últimos meses y no ha dejado de criticar el, a su juicio, "error" cometido por la Fed en su ajuste monetario de finales de 2018. Además, el mandatario ha urgido al banco central a reducir los tipos de interés para avivar la actividad económica, unas declaraciones poco habituales en Washington, ya que tradicionalmente el Ejecutivo ha respetado la independencia del organismo encarado de la dirigir la política monetaria del país.



En su intervención, el presidente de la Fed subrayó que "las incertidumbres en torno a las tensiones comerciales" y la "preocupación acerca de la fortaleza de la economía global" siguen "pesando" sobre la economía nacional, por lo que prometió actuar "como sea apropiado", en una señal de que podrían rebajarse los tipos de interés, actualmente entre el 2,25 y el 2,5%. Curiosamente, Powell fue designado por el propio Trump y su mandato concluye en febrero de 2022.



Este martes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, recalcó que no se está haciendo "ningún esfuerzo" para sacar del cargo al jefe de la Fed y afirmó "inequívocamente, que en el momento actual, (Powell) está seguro". El próximo encuentro de política monetaria del banco central estadounidense tendrá lugar el 30 y 31 de julio.