Aerolíneas suspenden y reducen vuelos a China por temor al Coronavirus

Las aerolíneas de todo el mundo suspendieron más vuelos a China a medida que los gobiernos restringían los viajes para ayudar a contener la propagación del letal virus de Wuhan.



British Airways suspendió los vuelos diarios a Pekín y Shanghái desde el aeropuerto londinense de Heathrow, después de que funcionarios del Reino Unido desaconsejaran viajes no esenciales. La emblemática aerolínea del Reino Unido dijo que volvería a evaluar la situación en los próximos días.



Cathay Pacific Airways Ltd., de Hong Kong, dijo por separado que reduciría la capacidad a China en un 50% o más a partir del jueves, en otro golpe a un operador que ya está bajo presión por las protestas en Hong Kong.



En Estados Unidos, United Airlines Inc. anunció que reduciría los vuelos a Pekín, Shanghái y Hong Kong. Los Gobiernos han intensificado los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad a medida que núcleos de infección comenzaban a surgir en países fuera de China, entre ellos Alemania.



En consecuencia, las aerolíneas, que ya habían suspendido los vuelos de Wuhan, cancelaron otros destinos chinos. El aeropuerto de Wuhan recibe unos 25 millones de pasajeros al año. El número de casos confirmados en China se elevó a 5.974, superando el recuento oficial de pacientes con SARS en el país, mientras que se informó que 132 personas murieron por el coronavirus.



Alemania dijo el martes que identificó un grupo de pacientes locales infectados por una mujer de Shanghái que había estado visitando Europa, una señal preocupante ya que sugiere la posibilidad de una propagación adicional fuera de China.



La intensificación de la alarma ya ha tenido un impacto en los viajes dentro de China durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo Lunar. Los viajes nacionales por tren, carretera, barco y avión cayeron un 7,4% entre el 10 y el 28 de enero, según informó People's Daily, citando al Ministerio de Transporte.



Varias aerolíneas surcoreanas también han suspendido los vuelos a ciudades chinas, entre ellas Asiana Airlines Inc., Jeju Air Co. y Jin Air Co., mientras que Finnair Oyj y Air Macau Co. son otras de las compañías que están tomando medidas similares.



Los analistas de Bloomberg Intelligence James Teo y Chris Muckensturm dijeron que China Southern Airlines Co. podría sufrir el mayor impacto entre las "tres principales" aerolíneas del país, ya que controla el 30% de la capacidad de asientos de Wuhan, y las rutas hacia y desde la capital de la provincia de Hubei representan el 3,6% de sus asientos.



La cifra contrasta con el 1,5% de Air China Ltd., que también está expuesta, escribieron los analistas en un informe. El tráfico de pasajeros de aerolíneas como Cathay y China Southern cayó entre un 32% y un 37% en el primer semestre de 2003 debido a la pandemia de SARS, señalaron Teo y Muckensturm.



Esta vez, "la rápida adopción de medidas preventivas en los aeropuertos internacionales podría contribuir a mitigar el impacto", dijeron. Las acciones de China Southern llegaron a caer un 6,7% a medida que se reanudaron las operaciones en Hong Kong tras el receso del Año Nuevo Lunar, mientras que Air China perdió un 5,5% y China Eastern Airlines Co. llegó a caer un 7,7%.