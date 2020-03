Luego de atravesar una coyuntura social compleja a finales de año e inicios de este donde la gente reclamaba mejores condiciones económicas, laborales, educativas, entre otras, hoy arranca un nuevo periodo legislativo en el que hay por lo menos 24 proyectos en materia laboral, comercial, ambiental, tributaria y de otros sectores que, de pasar a sanción presidencial, tendrían impacto en la economía, y en gran medida en el sector empresarial.



El listado anterior, teniendo en cuenta un informe de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).



De 24 iniciativas, por lo menos 16 son del corte laboral. Entre estos se encuentra la prima adicional a la canasta el cual está pendiente de discusión en tercer debate de la Comisión VII de Cámara y busca crear un beneficio que consiste en media prima legal a los trabajadores de los sectores privado y público que devenguen hasta 3,5 salarios mínimos. De aprobarse, dicha obligación será pagada en marzo y septiembre y recae en cabeza del empleador, además, no será constitutiva de salario.



Cabe decir que la prima adicional y la propuesta de reducción de la jornada laboral, las cuales se estiman tendrán altos impactos en la economía y en los generadores de empleo formal en el país, son autoría del senador Álvaro Uribe y por lo menos, la primera de estas tendría apoyo del Gobierno, aunque posiblemente con algunos ajustes, luego de que el Ejecutivo no estuviera tan entusiasmado con la medida al comienzo.



Respecto a lo anterior, cabe decir que distintos gremios mostraron su rechazo a este tipo de iniciativas (prima adicional), en caso de que sea para las personas que devenguen hasta 3,5 salarios mínimos, por el incremento en los costos laborales que esto podría traer consigo.



En su momento, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “si a las empresas se les suma la prima a los incrementos del salario mínimo, se van a encarecer los costos laborales y los empresarios de una manera generosa podrían asumirlo, pero en el fondo es una barrera para la generación de nuevos empleos”.



Además de los ya citados, hay otros proyectos como el que busca crear la licencia por matrimonio el cual va para tercer debate en la Comisión VII de Senado y busca reconocerle cinco días hábiles al trabajador que contraiga matrimonio o declare unión marital de hecho.



Hay otro relacionado al derecho en cuidado de hijos, licencia de paternidad, el cual está listo para discusión en segundo debate en la Plenaria del Senado. En línea con este hay dos que buscan darle estabilidad a la mujer embarazada, uno de estos, está dirigido específicamente a aquellas que cuenten con contratos de prestación de servicios.



Sobre las nuevas tecnologías, hay uno que propone la creación del régimen de trabajo virtual, otro relacionado al trabajo digital dependiente que busca regular la actividad que se realiza mediante empresas de intermediación que hacen uso de plataformas digitales en el país. Estos dos van para discusión en primer debate en Comisión VII, el primero en Cámara y el segundo en Senado.



Además, está la iniciativa que propone poner reglas claras en términos contractuales de quienes prestan sus servicios a través de plataformas de la economía colaborativa.



PROYECTOS EN MATERIA COMERCIAL, AMBIENTAL Y DE MOVILIDAD



En el informe además se detalla que en el primer frente en mención hay cuatro, entre los cuales está el de pago a plazos justos, pendiente de discusión en tercer debate en la Comisión III de Senado.



Este último ha sido uno de los más solicitados por las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan más del 90% del tejido empresarial, aportan el 40% del PIB y son amplias generadoras de empleo, según datos de Acopi quien las agremia.

En este se limita el tiempo durante el cual las empresas deben pagarle a los proveedores que en la mayoría de casos es una relación de grandes a mipymes. Esta busca que el plazo llegue a máximo 45 días, hay que recordar que hoy incluso esto sobrepasa los 100 días, afectando de esta manera el flujo de caja de los más pequeños.



De acuerdo con Mauricio Toro, representante a la Cámara de la Alianza Verde, autor del proyecto, este va para tercer debate y “debe completar los 4 antes del 20 de junio o de lo contrario se hundirá por términos en Senado. La iniciativa busca que los plazos de pago a micro, pequeñas y medianas empresas no sean de más de 30 días”.



Cabe decir que en el Congreso también hace fila otro proyecto de plazos justos de pago, pero va para primer debate en la Comisión III de Senado.



Además, hay otros que buscan dar la discusión en torno al ofrecimiento engañoso y acuerdos anticompetitivos. En el primero se busca multar a aquellos que ofrezcan bienes o servicios por medio de publicidad con características falsas. En el segundo, se quieren combatir las prácticas restrictivas de la competencia que se dan en los procesos de contratación estatal, en el que habría nuevas causales de inhabilidad para participar de los mismos.



En materia ambiental hay uno que busca prohibir los plásticos de un solo uso y otro que restringiría los artículos que contengan plomo elemental. En tránsito y transporte, una iniciativa quiere que las firmas tengan planes estratégicos de seguridad vial.