Apple ve la vida más allá del iPhone

Apple Inc. generó menos de la mitad de sus ingresos trimestrales totales con ventas del iPhone por primera vez desde 2012, una señal de que la compañía se está adentrando por otros caminos, más allá de su producto estrella.



La firma anunció un récord de US$11.500 millones en ventas de servicios en el tercer trimestre fiscal y mostró un solido rendimiento en dispositivos como el Apple Watch, aunque todavía no puede liberarse de su dependencia del iPhone.



Esas dos categorías de productos están creciendo, pero aún están vinculadas al teléfono. Todos los servicios y dispositivos portátiles principales de la compañía, como el reloj o los auriculares AirPods, requieren o funcionan mejor con el teléfono inteligente.



Servicios como App Store, Apple Pay, Apple News + y la futura plataforma de juegos se utilizan principalmente con el iPhone. En conjunto, las dos principales líneas de productos independientes, que no están conectadas al iPhone (Mac y iPads) representaron solo el 20% de los ingresos en el tercer trimestre fiscal, pese a las ganancias respecto al mismo periodo hace un año, informó la compañía.



Apple también está trabajando en un casco de realidad aumentada y virtual para los próximos años, pero es probable que ese dispositivo también dependa del iPhone.



Para que la vida más allá del iPhone tenga éxito, Apple deberá seguir vendiendo iPhones, o hacer que su música, pagos digitales, videos y otros servicios sean lo suficientemente buenos para que aquellos que utilizan dispositivos móviles competidores cambien a sus servicios.



Los ingresos de los teléfonos inteligentes disminuyeron un 12% en el trimestre respecto al año anterior, pero los ejecutivos de Apple dijeron que la estrategia este año incluye descuentos, más opciones de financiamiento y programas de intercambio.



El director financiero, Luca Maestri, dijo que el programa en tiendas está “mostrando un gran impulso” y ha dado como resultado cinco veces más intercambios que hace un año.



El máximo responsable de Apple, Tim Cook, dijo que la compañía ha visto “una fuerte respuesta de los clientes”. Los ejecutivos también mostraron optimismo respecto al pronóstico de la compañía para el trimestre actual en el que debutaran los nuevos modelos de iPhone. Apple proyectó ingresos de entre US$61.000 millones y US$64.000 millones en el periodo que termina en septiembre, superando la estimación media de los analistas de US$61.000 millones.



“Las fuertes ventas de Apple excluyendo el iPhone en el tercer trimestre son alentadoras para nosotros, ya que ponen de relieve el progreso de la compañía en la diversificación y reducción de su dependencia del dispositivo emblemático”, escribió John Butler, analista de Bloomberg Intelligence.



Cook expresó su confianza en el contenido de música, videos y otros servicios de la compañía, diciendo que los ingresos anuales de la categoría se encaminan a alcanzar los US$ 50.000 millones para 2020, una meta establecida en 2016. A la pregunta de si planeaba hacer que sus servicios fueran menos dependientes de su propio hardware, Cook no quiso afirmarlo.



En su lugar, hizo referencia a las compras de servicios de Apple TV y la disponibilidad de Apple Music en el sistema Android. Dados los futuros avances en tecnología, la firma tiene la posibilidad de hacer que sus dispositivos Watch y AirPods no dependan de los iPhones o sean más adecuados para teléfonos inteligentes de otros fabricantes.



Aun así, no parece preparada para ofrecer ninguno de sus nuevos servicios en otras plataformas. Si bien Apple tiene una amplia base de usuarios, generalmente solo ofrece soporte a nuevos servicios en iPhones vendidos en los últimos tres años.



En cualquier caso, según Dan Ives, analista de Wedbush Securities, “el iPhone sigue siendo el ADN central de Apple, y este impulso hacia los servicios y dispositivos portátiles muestra que la compañía podría sufrir una metamorfosis. Wall Street ve este trimestre como un trampolín hacia ese objetivo”.