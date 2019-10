Argentina encara su elección aún con la sombra de la crisis

El mercado de Argentina no dio respiro al país cuando los candidatos enfilaron el cierre de sus campañas, lo que muestra las grandes dudas que todavía despierta el resultado que pueda salir en los comicios que se celebrarán el domingo.



Ayer, la bolsa de Buenos Aires presentó una nueva caída, esta vez de 1,47%, que no hace sino sumarse al descenso acumulado de 28% que se registra desde las elecciones primarias de agosto, en las que se conoció la gran diferencia de voto que existe, a priori, entre los principales candidatos: Alberto Fernández y Mauricio Macri.



El riesgo país de Argentina, a su vez, también se incrementó ayer 1,2%, apenas una pequeña proporción del gran salto que ha presentado en los últimos meses, desde 872 puntos básicos previo de la elección anterior, hasta los 2.145 en los que cerró la sesión.



Sumado a esto, el tipo de cambio con el dólar aumentó en 75 centavos para volver a tocar los 61,5 por cada unidad de la divisa estadounidense, mientras que los bonos registraron una caída de 3,35%, otro indicador de la falta de apetito de los inversionistas por el riesgo que ofrece Argentina.



Con todo esto, sumado a la previsión de que la economía del país tenga una contracción de 3,1% para este año y, quizá, la mantenga para el próximo, que la inflación siga alta y que las tasas de interés se mantengan como las más elevadas del mundo, Argentina encara su elección presidencial.



Unos comicios en los que el candidato peronista, Alberto Fernández, obtiene una intención de voto según los últimos sondeos de más de 50%, mientras que el presidente Mauricio Macri se quedaría en el 32%. Cabe recordar que para que un candidato gane en primera vuelta, tiene que sacar más de 45% de los votos, o 40% y aventajar en más de 10% al segundo.



Con estos datos, “es muy difícil que haya un cambio en base a lo que se vio en las primarias, y todas las encuestas dan una victoria amplia a Fernández. Por supuesto nada es imposible y han sido dos meses de campaña que ha podido modificar el voto, pero es que es poco probable que gane Macri”, explica Ignacio Carballo, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y Universidad Católica Argentina.



Además, como agrega Carballo, seguramente el mercado seguirá sintiendo el golpe, pues “toda denotación en la macroeconomía de Argentina genera turbulencias hoy en día, por lo que se espera que sigan estos movimientos”.



Esto, en opinión del economista argentino Leandro Mora Alfonsín, “dependerá de la lectura que el mercado haga sobre el apuro que presente el país en hacer varias operaciones financieras de corto plazo que puedan ejercer presión sobre el tipo de cambio. Ante esto, se puede esperar un ajuste, aunque no sería tan brutal como el que se vio después de las elecciones primarias”.



Por último, en cuanto a qué se puede esperar de un gobierno de Alberto Fernández, Carballo apunta a que los principales cambios vendrían de “un mayor fomento del consumo, variaciones de impuestos e inyecciones de dinero en la economía, algo que es difícil por la presión del FMI”.



Mora Alfonsín, por su parte, indica que “el cambio de gobierno es necesario, pero no suficiente, pues aún hay grandes desafíos, la nueva administración tendrá que contentar las ansiedades del mercado y hacer política para poner más dinero en la calle. No obstante, ha mostrado ser un candidato consciente de estas dos necesidades. La idea de generar un gran acuerdo económico es fundamental, dado que la crisis del país todavía es muy grave”.