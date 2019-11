Así recibieron los sauditas el anuncio de la salida a bolsa de Aramco

Los sauditas se esfuerzan por reunir fondos, desde préstamos a venta de activos, para invertir en el gigante petrolero Aramco, la empresa más rentable del mundo, que confirmó su próxima salida a la bolsa de Riad, sin dar más precisiones sobre la operación.



Tras años de demoras, la empresa pública anunció el domingo que iba a poner a la venta un número indeterminado de acciones en el mercado saudita, pero no fijó ninguna fecha de inicio de la operación y la evaluación de la empresa sigue rodeada de misterio.



(Aramco anunció este domingo su salida a bolsa. Estas son sus cifras).

Pero los inversores individuales están entusiasmados con la idea de poseer una parte de la empresa más rentable del mundo, y los llamados se multiplican para coronar con éxito esta salida a bolsa.



“Algunos [sauditas] comenzaron a vender acciones con vistas a comprar las de Aramco”, observa Ibrahim Ahmed, un analista saudita de la industria energética que contempla personalmente meter sus ahorros en la firma.



“La gente lo ve como una buena inversión”, añade, y precisa sin embargo que es “una inversión [ventajosa] a largo plazo” y no “un boleto de lotería”.



La salida a bolsa de Aramco constituye la piedra angular del plan de reformas del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, que pretende generar liquidez para financiar grandes proyectos y desarrollar los sectores de la economía no vinculados al petróleo.



El gobierno habría presionado a ricas familias y a actores institucionales para participar en la salida a bolsa, una acción que algunos describen como un deber patriótico.



“OCASIÓN ÚNICA”



Fahad Hashemi, gerente de carteras para Middle East Financial Investment Company, con sede en Riad, declaró que su sociedad tenía la “firme intención” de participar en la operación, a pesar de la falta de información.



Arabia Saudita suavizó las condiciones para obtener préstamos, para que los ciudadanos corrientes puedan comprar una participación en la empresa, una estrategia que los expertos consideran arriesgada.



Según Eid al Shamri, director general del banco de inversiones Ithraa Capital, algunos sauditas contemplan incluso la idea de vender su casa o pedir préstamos para comprar acciones.



“Es un evento importante que hará historia en Arabia Saudita”, declaró Shamri a Bloomberg News.



“¿Pero cuál será el alcance de la participación de la población?”, se preguntó.



En un documento de 21 páginas, Aramco calificó la salida a bolsa de "ocasión de inversión única", y precisó que el importe de su oferta inicial y el número de acciones a vender se precisarían cuando termine de prepararse la operación.



Con el objetivo de que participen todos los sectores de la sociedad saudita, las mujeres divorciadas o viudas que tengan menores a su cargo podrán recibir acciones gratuitas, según los medios locales.



Pero, con la poca información proporcionada, es difícil determinar su rendimiento, pues no es seguro que Aramco pueda ser valorada en 2 billones de dólares, tal y como esperaba el príncipe heredero.



La empresa de investigación financiera Bernstein estimó que el "valor justo" del grupo se situaba entre 1,2 y 1,5 billones de dólares.



“Creo que hay una gran demanda entre los inversores particulares locales, incluso si las empresas familiares pueden ser más escépticas”, estima Steffen Hertog, profesor de la London School of Economics.



“Aramco será un valor seguro con dividendos bastante fiables”, añade.



AFP