Banerjee, una vida dedicada a combatir la pobreza

Archivo particular

El economista Abhijit Banerjee, uno de los tres galardonados con el Nobel de Economía de 2019, es un economista estadounidense de origen indio que ha dedicado su carrera a comprender y estudiar nuevas vías para combatir la pobreza en el mundo.



Profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 2003 cofundó en esta universidad, junto a la también galardonada este año Esther Duflo, el "Laboratorio de Acción contra la Pobreza" (Abdul Latif Jameel Action Lab) o J-PAL, centro que desde entonces dirigen.



(Los ganadores del premio Nobel de Economía 2019).



Banerjee nació en 1961 en la ciudad occidental india de Bombay, y se formó en la Universidad de Calcuta (este de la India), la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) en Nueva Delhi y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde se doctoró en 1988 con un tesis en economía de la información.



Miembro de la Academia Americana para las Artes y las Ciencias, sus áreas de investigación son la economía del desarrollo y la teoría económica, según resume el J-PAL en su página web.



En el centro de su carrera está precisamente la creación del J-PAL en compañía de Duflo, una institución cuya "misión es reducir la pobreza garantizando que las políticas públicas estén informadas por evidencia científica", de acuerdo con su web.



El centro cuenta con una red de 181 académicos afiliados provenientes de 58 universidades de todo el mundo, con oficinas como la J-PAL para Iberoamérica y el Caribe en la Universidad Católica de Chile.



Su obra más conocida, escrita en colaboración con Duflo, es el estudio "Repensando la Pobreza: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global".



Fue elegido libro del año en 2011 por The Financial Times y calificada por el economista indio Amartya Sen, también nobel de Economía, como "un libro maravillosamente lúcido sobre la naturaleza real de la pobreza".



Banerjee ha recibido numerosos galardones internacionales, a título individual o compartidos con Duflo, por sus estudios en desarrollo o la creación del innovador Laboratorio de Acción contra la Pobreza, entre los que se incluye el Premio Infosys 2009 o la Alfred P. Sloan Fellowship (1994-96) y Guggenheim Fellowship (2000).





(Duflo, la mujer que quiere acabar con la pobreza a pie de calle).



La prestigiosa revista Foreign Policy lo situó en el top 100 de los principales pensadores de 2011.



El centro J-PAL recibió, además, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2008 en la categoría de Cooperación al Desarrollo, por promover "la utilización de métodos científicos para evaluar la eficacia en el empleo de los fondos destinados a la ayuda al desarrollo".



El laboratorio "ha llevado a extender el uso de este enfoque tanto por parte de los técnicos como de los investigadores en el campo del desarrollo" y ha logrado, "en algunos casos, actuaciones políticas importantes", según el jurado.



(Kremer, un Nobel con experiencia en desarrollo de África y América).



Sobre Banerjee, la fundación destacó que, junto a Duflo, llevó a cabo "evaluaciones aplicadas a la educación" o el análisis de "las llamadas 'escuelas informales' de las áreas tribales de la India".



Por su labor al frente del J-PAL también recibió con Duflo el prestigioso premio Albert Hirschman 2014/15.



Académico de campo, ha realizado numerosas colaboraciones con organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la ONG a favor de la infancia Save the Children.



EFE