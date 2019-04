Bezos asegura que está listo para fracasos multimillonarios en Amazon

El fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos, alertó a los accionistas que a medida que la firma crece será inevitable que "ocasionalmente" sufra "fracasos multimillonarios" y puso como ejemplo el teléfono inteligente Fire Phone que la empresa dejó de fabricar en 2015.



"A medida que una empresa crece, todo debe escalar acordemente, incluidas las dimensiones de los experimentos fallidos. Amazon estará experimentando a la escala necesaria para una empresa de nuestro tamaño si ocasionalmente tenemos fracasos multimillonarios", indicó en su carta anual a los accionistas de la compañía.



El hombre más rico del planeta según Forbes matizó que estos experimentos no se llevarán a cabo de forma "descuidada" y que desde la compañía que él dirige trabajarán "duro para que sean buenas apuestas, aunque no todas las buenas apuestas terminan obteniendo beneficios".



Para ilustrar su argumento, Bezos puso como ejemplos el teléfono inteligente Fire Phone y el altavoz con asistente personal Echo, cuyo desarrollo empezó "al mismo tiempo" por parte de Amazon, y ambos salieron al mercado en 2014.



"Aunque el Fire fue un fracaso, fuimos capaces de sacar de ello aprendizajes que nos permitieron acelerar nuestros esfuerzos en Echo y Alexa (el asistente de voz con el que operan los altavoces Echo)", explicó el máximo responsable de Amazon.



En su carta, Bezos también retó a sus competidores en la venta al pormenor a incrementar el salario mínimo que pagan a sus empleados, como ya hiciera Amazon a finales del año pasado, cuando fijó el de su empresa en los 15 dólares por hora en Estados Unidos, sustancialmente por encima de los 7,25 dólares a los que obliga la ley.



"Reto a nuestros principales competidores de venta al pormenor (¡Saben quiénes son!) a igualar las condiciones de nuestros empleados y nuestro salario mínimo de 15 años. ¡Háganlo! Es más, increméntenlo a 16 y devuélvannos el guante. Es un tipo de competición que beneficia a todo el mundo", dijo.



Los competidores minoristas a los que no mencionó pero que aseguró que saben "quiénes son" tienen en la actualidad sueldos mínimos por debajo de los de Amazon: 12 dólares por hora en Target y 11 dólares por hora en Walmart.



Como era previsible, el consejero delegado de Amazon no hizo en su carta ninguna referencia a la disputa personal que mantiene abierta con la revista National Enquirer, que reveló a principios de este año sus relaciones extramatrimoniales y a la que el multimillonario acusa de tratar de extorsionarlo.