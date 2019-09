Bruselas, lista para batalla comercial y tecnológica con EE. UU 

Ursula von der Leyen, la próxima presidenta de la Comisión Europea, ha preparado a Europa para batallar con Donald Trump con respecto a la regulación del comercio y la tecnología, entregándole más poderes a la figura responsable de aplicar las normas antimonopolio del bloque e instando a Bruselas a ser fuerte al tratar con rivales mundiales, incluyendo a China.



Von der Leyen prometió el martes que encabezaría una comisión “geopolítica” en Bruselas conforme promovió a Margrethe Vestager, la comisaria de Competencia danesa de la Unión Europea (UE), para ser la poderosa vicepresidenta ejecutiva de la comisión, ampliando su rol para asumir el cargo de regular las compañías tecnológicas estadounidenses.



El irlandés Phil Hogan, uno de los opositores más fuertes del Brexit en Bruselas y el ex comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido nominado como el nuevo comisario de Comercio de la UE, un papel que lo pondrá a cargo de negociar cualquier acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido y gestionar las tensas relaciones comerciales con la Casa Blanca.



Vestager y Hogan, quienes cumplirán segundos mandatos como comisarios, han defendido abiertamente los intereses europeos contra el proteccionismo comercial de Washington y el dominio del mercado de las grandes empresas digitales estadounidenses.



Inmediatamente después de su nominación, Hogan criticó las políticas comerciales “imprudentes” de Trump y dijo que trataría de lograr que el presidente estadounidense “reconociera sus errores”.



“Trump ciertamente ha indicado su clara preferencia por las guerras comerciales en lugar de los acuerdos. Si mantiene esta dinámica particular de proteccionismo, creo que la UE continuará forjando convenios en todo el mundo”, dijo Hogan en una entrevista con la emisora nacional irlandesa RTE.



Los nombramientos se produjeron cuando von der Leyen, la ex ministra de Defensa alemana a quien los líderes de la UE eligieron en julio como la próxima presidenta de la comisión, reveló sus selecciones para el equipo entrante, el brazo de formulación de políticas de la UE.



Vestager, a quien Trump ha calificado como la “dama de los impuestos”, ha colocado multas antimonopolio récord a Google y le exigió al gobierno irlandés que recaudara impuestos de Apple. En junio, Trump dijo que la ex ministra danés “tal vez odia más a EE. UU que cualquier otra persona que he conocido” después de sus enfrentamientos con las empresas tecnológicas estadounidenses.



Además de vigilar las fusiones y las normas de ayuda estatal durante los próximos cinco años, Vestager también liderará la política digital de Bruselas como vicepresidenta ejecutiva de la nueva comisión.



El cargo consistirá en lanzar la nueva Ley de Servicios Digitales de la UE que regulará la forma en que empresas como Facebook y YouTube supervisan el contenido ilegal y combaten el discurso de odio.



La movida de Vestager para combinar la competencia y la política tecnológica fue una de las mayores sorpresas con respecto al equipo presentado por ella y ha planteado preguntas sobre cómo podrá manejar dos de los sectores más políticamente sensibles abordados por la actividad regulatoria y antimonopolio de la comisión.



Von der Leyen insistió en que la responsabilidad ampliada de Vestager era una “combinación perfecta” en un momento en que la política de competencia se estaba trasladando a áreas como la privacidad de los datos.



Ella minimizó las tensiones con Washington y dijo que su comisión “establecería una asociación con EE. UU, definiría nuestras relaciones con una China más asertiva y sería una vecina confiable”.



En otras grandes movidas de Von der Leyen, el nominado de Italia, Paolo Gentiloni, se convertirá en el comisionado de Economía de la UE. La nominación es controvertida ya que sucesivos gobiernos italianos han estado en desacuerdo con Bruselas sobre su cumplimiento de las normas presupuestarias.



La directiva Von der Leyen dijo que el papel de hacer cumplir y reformar las normas presupuestarias se equilibraría con el liderazgo de Valdis Dombrovskis, un vicepresidente ejecutivo a cargo de los servicios financieros y el euro de Letonia.



Sylvie Goulard de Francia liderará el impulso del bloque para crear una política industrial, con un enfoque en defensa y el mercado único. Didier Reynders de Bélgica y Vera Jourova de la República Checa supervisarán el cumplimiento del estado de derecho.



Frans Timmermans, el comisionado holandés, se unirá a Vestager como vicepresidente ejecutivo a cargo del lanzamiento del ‘Nuevo Acuerdo Verde’ de la UE con respecto al clima y la sostenibilidad.



Los 27 comisarios enfrentarán audiencias en el Parlamento Europeo a finales de mes y asumirán sus cargos el 1 de noviembre, pendiente de un voto de confirmación en el parlamento en octubre.



El Reino Unido, que dejará el bloque el 31 de octubre, no nominó a un comisionado.



