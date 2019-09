¿Ya no quiere Trump tumbar a Maduro?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se "pasó de la raya" en la política hacia Venezuela, y opinó que sus declaraciones sobre Corea del Norte "perjudicaron" sus esfuerzos de diálogo con el líder norcoreano, Kim Jong-un.



"Yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya, y creo que se ha demostrado que yo tenía razón", dijo Trump en respuesta a una pregunta de Efe en el Despacho Oval.



Cuestionado por si su doctrina en lo relativo a Venezuela podría cambiar ahora que Bolton ha abandonado su cargo, Trump se limitó a indicar que tiene una "política firme" hacia ese país. "Venezuela está pasándolo realmente mal, y estamos tratando de ayudarles de una forma humanitaria", afirmó Trump, quien dejó entrever que su prioridad es esa asistencia y no "aplastar al régimen terrible" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como quería Bolton.



Sin embargo, y a pesar de que Trump ha reconocido que ha tenido conversaciones "de muy alto nivel" con el chavismo, no quiso responder a la pregunta de si está dispuesto a reunirse con Maduro, con el que podría coincidir este mes en la Asamblea General de la ONU. "No quiero hablar sobre eso", zanjó el mandatario, quien insistió en que sigue trabajando "con Colombia y Brasil" para ayudar a los venezolanos.



En los últimos meses, Trump ha dado señales frustración por la falta de resultados en la campaña para derrocar a Maduro, después de que Estados Unidos iniciara en enero una campaña internacional para aupar al poder al opositor Juan Guaidó.



El mandatario acusó el pasado mes de mayo a Bolton de querer meterle "en una guerra" en Venezuela, informó entonces el diario The Washington Post.



Trump dio además una explicación más extensa de por qué despidió este martes a Bolton, un polémico asesor con fama de intervencionista que llevaba casi un año y medio con él. "(Bolton) cometió algunos errores muy graves, como cuando habló del 'modelo libio' para Kim Jong-un. Ese comentario no fue bueno, y nos perjudicó. No culpo a Kim Jong-un por lo que dijo después de eso", explicó Trump.



En mayo del año pasado, Bolton aseguró que la Casa Blanca quería seguir con Corea del Norte 'el modelo de Libia', en referencia al acuerdo que Washington firmó en 2003 con Trípoli para erradicar las armas libias de destrucción masiva, algo que irritó a Pionyang y complicó los planes para la primera cumbre entre Trump y Kim.



Trump también apuntó que Bolton "no se estaba llevando bien con gente en la Administración" que él considera "muy importantes", en una aparente referencia al secretario de Estado, Mike Pompeo, con el que el mandatario mantiene una cercana relación.



Agregó que está evaluando a cinco candidatos para reemplazar a Bolton y que hará el anuncio la próxima semana. Entre quienes suenan para el cargo está el general Rick Waddell, un exasesor de Trump que vivió doce años en Brasil; el asesor de seguridad nacional del vicepresidente Mike Pence, Keith Kellogg; y el encargado de Irán en el Departamento de Estado, Brian Hook, reveló hoy un aliado del presidente, el senador Lindsey Graham.





EFE