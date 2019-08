Cambio de ministro de Hacienda en Argentina tras terremoto financiero

El presidente argentino, Mauricio Macri, expresó hoy su confianza en que Hernán Lacunza "es la persona indicada" para sustituir al exministro de Economía Nicolás Dujovne, que renunció este sábado a su puesto.



"Convoqué a Hernán Lacunza para dirigir el Ministerio de Hacienda. Hasta hoy se desempeñaba como ministro en la provincia de Buenos Aires, donde hizo un gran trabajo. Su capacidad y trayectoria son reconocidas ampliamente. Confío en que es la persona indicada para esta nueva etapa", consideró el mandatario en Twitter.



El Gobierno argentino no informó todavía cuándo será la toma de posesión de Lacunza, quien es licenciado en Economía y, antes de dirigir la cartera bonaerense del área, fue gerente general del Banco Central y del Banco Ciudad.



Dujovne presentó su dimisión en una carta dirigida al presidente tras el terremoto financiero desatado la última semana en los mercados locales en una reacción adversa de los inversores a la derrota del oficialismo en las primarias del pasado domingo.



"Mi agradecimiento a @NicoDujovne por haber sido parte del equipo y poner su compromiso, capacidad y honestidad al servicio de la transformación de nuestro querido país", declaró Macri.



Los medios locales rumoreaban sobre su posible salida desde el pasado jueves. El exministro no tuvo comparecencias públicas desde el pasado lunes, cuando comenzó la nueva crisis financiera que hizo desplomarse a los activos argentinos y apreciarse fuertemente al dólar estadounidense frente a la moneda local.



Dujovne estuvo al frente de la cartera de Hacienda desde enero de 2017, año en el que país creció un 2,7 %.



Sin embargo, acompañó al país en un momento económico complejo a partir del comienzo de la recesión en abril de 2018, cuando negoció y selló con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un acuerdo a tres años para un auxilio financiero por 56.300 millones de dólares, bajo el compromiso de un fuerte ajuste fiscal.



El FMI ya desembolsó a Argentina unos 45.000 millones de dólares y antes de finales de año le girará otros 5.500 millones.



Lo que queda del monto total pactado llegaría en 2020. El Gobierno argentino no ha conseguido cumplir las metas fijadas con el FMI: no logró recuperar la economía, bajar la inflación y generar empleo.



El PIB cayó un 2,5 % en 2018 y, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la actividad económica acumuló en los primeros cinco meses del año una caída interanual del 3,1 %.



La recesión se combina con una alta inflación, del 47 % en 2018 y un alza acumulada en los primeros siete meses de este año del 25,1 %, y los expertos vaticinan que podría rondar el 50 % este año a partir de la inestabilidad desatada en los últimos días.



En las primarias celebradas hace una semana, Macri, quien desde Juntos por el cambio aspira a la reelección en los comicios del 27 de octubre, obtuvo el apoyo del 32 % de los votos. Su principal opositor, el peronista Alberto Fernández, logró el 47 % del apoyo electoral con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).



EFE