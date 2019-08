Más de 11 venezolanos pasaron de Colombia a Ecuador el fin de semana

Más de 11.000 venezolanos salieron de Colombia antes de que entrara en vigor la exigencia de visado para ciudadanos venezolanos por parte de Ecuador, según Migración Colombia, que realizó el control migratorio de la totalidad de los ciudadanos extranjeros que se encontraban en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador.



Según información entregada por la Regional Nariño, solo el domingo más de 4 mil 500 ciudadanos venezolanos habían hecho el proceso de control migratorio en Rumichaca, realizando así, como lo establece la ley, su salida regular del territorio nacional.



Para Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, este es el resultado de la organización y el compromiso de cada uno de los Oficiales de Migración, así como de las demás autoridades regionales, quienes en todo momento estuvieron prestas a colaborar.



"Entre el día de ayer y de hoy, más de 11 mil ciudadanos venezolanos realizaron el proceso de control migratorio en Rumichaca y fue posible evacuar este alto flujo de viajeros, gracias al compromiso de cada uno de nuestros Oficiales, quienes una vez más estuvieron a la altura de lo que pide el país", dijo.



Y agregó que desde el anuncio, a finales del mes de julio, por parte de Ecuador de la exigencia de visado a ciudadanos venezolanos, más de 85 mil nacionales de Venezuela abandonaron el país por Rumichaca y en la última semana fueron más de 37 mil.



"Respetamos las decisiones de cada país, pero insistimos en que imponer medidas drásticas como las visas o llegar a cerrar una frontera, no es la solución para atender una población que está muriendo de hambre, que está padeciendo necesidades. Por el contrario, ese tipo de medidas que lo incentiva es la irregularidad, el cruce por pasos no autorizados, y la corrupción, pues la migración, cuando es por necesidad, no se detiene", afirmó Krüger Sarmiento.