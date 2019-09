Publican transcripción de la llamada que tiene a Trump en la mira

La Casa Blanca publicó este miércoles una transcripción de una llamada telefónica que confirma que Donald Trump pidió a su par ucraniano investigar a su rival político Joe Biden, un día después de que la oposición demócrata lanzara un proceso de juicio político.



Las filtraciones de los últimos días sobre esa llamada telefónica motivó que la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, anunciara este martes que su partido abrirá una investigación de juicio político contra Trump por traicionar la seguridad nacional.

"Se está hablando mucho del hijo de Biden, y que Biden detuvo una acusación y mucha gente quiere saber de eso, así que cualquier cosa que pudieras hacer con el fiscal general sería maravilloso (...) Biden fue por ahí alardeando de que frenó la acusación así que si puede mirarlo...", afirmó Trump en la conversación con Zelenski fechada el pasado 25 de julio.



El mandatario hacía referencia a Hunter Biden, hijo del que fuera vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) y actual aspirante a la candidatura demócrata presidencial para 2020, y que trabajó como asesor para la empresa de gas ucraniana Burisma.



"Me gustaría que nos hiciese un favor porque nuestro país ha pasado por mucho y Ucrania sabe mucho de ello (...) Me gustaría que el fiscal general le llame a usted a uno de su equipo y me gustaría llegar al fondo de ello", agregó Trump, quien también señaló que Zelenski sería contactado por su abogado personal, Rudy Giuliani.



La Casa Blanca subrayó que la transcripción no es textual y que está basada en las "notas y recuerdos" de funcionarios del Gobierno estadounidense. El documento no hace referencia, sin embargo, a la acusación de que Trump habría bloqueado fondos de asistencia estadounidense Ucrania como medida de presión a Zelenski.



LA RESPUESTA DE TRUMP



Aunque las grabaciones señalan que Donald Trump habría pedido a su par ucraniano investigar a su rival político, Joe Biden, el mandatario de Estados Unidos negó "la más mínima presión" sobre el gobierno del país europeo.



Tras la publicación de la transcripción, Trump aseguró que no ejerció “la más mínima presión” sobre Ucrania.



“No hubo presión”, repitió Trump, denunciando lo que llamó "la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos".



En la llamada, Trump propone además a su homólogo ucraniano trabajar en cooperación con su abogado, Rudy Giuliani, "un hombre muy respetado" y con el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.



Precisa que los dos abogados se pondrían en contacto con él en breve.



Hunter Biden fue miembro desde 2014 hasta 2019 del comité de monitoreo del grupo de gas ucraniano Burisma, perteneciente a un oligarca prorruso de dudosa reputación.



Más temprano, el inquilino de la Casa Blanca había criticado a los demócratas desde Nueva York, diciendo que estaban "llenos de odio y miedo", y aseguró ser el presidente más "abusado" de la historia de Estados Unidos.



Cuando faltan 400 días para las próximas elecciones presidenciales, los demócratas lanzaron la primera etapa de la acusación contra Donald Trump, un procedimiento poco común y explosivo con pocos chances de llevar a una destitución, pero que arroja una sombra sobre su campaña de reelección.



Un misterioso denunciante alertó que Trump podría haber presionado a las autoridades ucranianas para obligarlos a investigar al exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden.



EFE