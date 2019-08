Casi 60 países se reúnen por crisis de Venezuela

Una conferencia internacional se realizará hoy en Lima con la asistencia de unos 60 países en busca de una salida pacífica a la crisis política de Venezuela, aunque no tendrá la presencia de las naciones que apoyan a Nicolás Maduro.



Convocada por el Grupo de Lima, acudirá una delegación de alto nivel enviada por Donald Trump, con su secretario de Comercio, Wilbur Ross, y su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton.



También asistirán, entre otros, delegados del Vaticano, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y 18 países latinoamericanos; pero no participarán China, Cuba, Rusia y Turquía, que fueron especialmente invitados, porque podrían tender puentes con el régimen de Maduro.



La conferencia tendrá dos partes: “Se inicia con una reunión entre los (50) países que apoyan a Guaidó y luego se amplía al resto”, explicó una fuente de la cancillería peruana. Entre los participantes que reconocen al Gobierno de Maduro figuran México y Uruguay.



A la primera reunión asistirá el representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, quien también sostendrá un encuentro con Bolton. A la conferencia misma no fueron invitados delegados del líder opositor ni de Maduro.



Han confirmado su asistencia a este evento 59 países y tres organismos internacionales: la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina (que se conocía anteriormente como Corporación Andina de Fomento, CAF).



Pocos cancilleres

El Grupo de Lima invitó a un centenar de países “a nivel de cancilleres”, dijo hace un mes el canciller peruano, Néstor Popolizio. Pero solo una decena de los 60 países estarán representados por sus cancilleres. Algunos son Ernesto Araújo, de Brasil; Carlos Holmes Trujillo, de Colombia, y Antonio Rivas, de Paraguay.



Las miradas estarán centradas en los países que no acudirán, pues para los analistas políticos eran las principales oportunidades para ampliar el alcance de la reunión. “Queremos sean parte de la solución y no profundicen el problema”, explicó el canciller peruano el 4 de julio pasado.



El propósito del cónclave “es que por primera vez nos sentemos todos los países que en alguna medida tenemos una vinculación con lo que está pasando en Venezuela”, expresó Popolizio. “No aceptamos el uso de la fuerza para Venezuela” como solución “a la crisis política social y humanitaria”, dijo el funcionario.



¿Medidas unilaterales?

La conferencia terminará sin declaración final, con una rueda de prensa del canciller peruano, según la agenda. Tampoco se aprobarán decisiones vinculantes. “No descartamos que Estados Unidos anuncie medidas unilaterales contra Venezuela”, sin consulta a los demás países participantes, porque “es su forma de actuar”, dijo la fuente de la cancillería peruana.



Durante la gestión de Maduro, iniciada en 2013, Venezuela se hundió en la peor debacle de su historia moderna, llevando a unas cuatro millones de personas a emigrar en los últimos años, según la ONU. Más de 800.000 venezolanos se han establecido en Perú.



Bolton promete más medidas

El Gobierno de EE. UU. anunciará nuevos pasos contra el régimen venezolano a medida que aumenta la presión sobre Nicolás Maduro para que deje el poder, dijo el asesor de seguridad nacional, John Bolton.



Además, mencionó que detallará las nuevas “amplias” medidas cuando se presente en la conferencia hoy, las cuales tendrán “muchas consecuencias potenciales”. En este mismo sentido, Bolton aseguró que Estados Unidos se opone a nuevas elecciones mientras Maduro permanezca en el poder.



AFP / Bloomberg