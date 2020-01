China anuncia cierre de dos ciudades más para contener el coronavirus

La ciudad china de Huanggang, cercana a Wuhan -epicentro del brote de neumonía vírica que ha dejado al menos 17 muertos-, anunció que también suspenderá a partir de la medianoche de este jueves todo el transporte y pidió a los ciudadanos que no salgan de la urbe sin "razones especiales".



Asimismo, otro municipio cercano a Wuhan, Ezhou, anunció que la estación de tren local quedará cerrada hasta nuevo aviso.

Huanggang tiene más de 6 millones de habitantes y Ezhou, un millón, lo que eleva a unos 18 millones de personas los que se encuentran ya en esta cuarentena 'de facto' iniciada esta mañana en Wuhan, donde todos los transportes quedaron suspendidos para tratar de contener la propagación del brote.



Según un comunicado publicado en la página del Gobierno municipal de Huanggang -situada a unos 60 kilómetros de Wuhan y separada de Ezhou solamente por el río Yangtsé-, a partir de la medianoche de hoy quedarán suspendidos todos los transportes públicos locales y de larga distancia y "cerrada temporalmente" la estación de ferrocarril.



"Todos los cines, cibercafés y lugares de reunión en interiores, así como los lugares de turismo y entretenimiento en la ciudad de Huanggang serán cerrados", apunta el documento, que también anuncia la clausura del mercado central pero no establece ningún calendario para la reapertura de los citados emplazamientos.



El comunicado de las autoridades de Ezhou es mucho más escueto y tan solo indica que la estación de tren de la ciudad quedará cerrada hasta nuevo aviso.



Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei y hogar de 11 millones de personas, suspendió a partir de hoy el "transporte público urbano, el metro, el ferri y los transportes de pasajeros de larga distancia" y cerró indefinidamente el aeropuerto y la estación de tren para salir de la ciudad para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus.



Al igual que en Huanggang -aunque en el caso de Ezhou, las autoridades no lo han especificado-, nadie podrá dejar Wuhan sin "motivos especiales".



En la tarde de hoy, el Ministerio de Transporte chino 'selló' aún más la ciudad al anunciar la suspensión de todo el "tráfico de pasajeros por carretera y vía fluvial", especificando que todas las líneas de transporte por carretera que pasan por Wuhan deberán rodear la urbe y no podrán ni dejar ni recoger pasajeros en ella.



El número de fallecidos se mantiene por el momento en 17, todos en la provincia de Hubei. El Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh) informó a última hora de hoy de que a partir de esta medianoche no se cobrarán gastos de cancelación en todo el país para quienes deseen devolver sus billetes de ferrocarril.



Millones de chinos aprovechan estas fechas, justo antes del Año Nuevo lunar, que se celebra el sábado, para regresar a sus lugares de origen en lo que se conoce como la mayor migración del planeta.



CIERRE DE SITIOS TURÍSTICOS



Así mismo, se anunció el cierre de la Ciudad Prohibida de Pekín, uno de los lugares más visitados de China hasta nueva orden debido a la epidemia provocada por el virus que comienza a extenderse en el mundo entero.



El antiguo palacio de los emperadores cerrará sus puertas desde el sábado "para evitar contagios entre visitantes", según un comunicado.



