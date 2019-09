China exime de aranceles a 16 productos estadounidenses 

China anunció su primera serie de exenciones arancelarias para 16 tipos de productos estadounidenses, días antes de reuniones planeadas entre los negociadores comerciales de los dos países para intentar reducir las tensiones de su amargo guerra comercial.



Las exenciones se aplicarán a productos que incluyen algunos medicamentos contra el cáncer y lubricantes, así como a los ingredientes de alimentos para animales, suero y harina de pescado, dijo el miércoles el Ministerio de Finanzas en un comunicado en su sitio de internet.



Algunos analistas ven la medida como un gesto amistoso, pero no lo ven como una señal de que ambas partes estén preparando un acuerdo.



“La exención podría verse como un gesto de sinceridad hacia Estados Unidos antes de las negociaciones en octubre, pero probablemente sea más un medio de respaldo a la economía”, dijo en una nota la economista de ING Iris Pang.



“Aún hay muchas incertidumbres en las próximas conversaciones. Una lista de exención de sólo 16 artículos no cambiará la postura china”.



De hecho, la lista palidece en comparación con más de 5.000 tipos de productos estadounidenses que están sujetos a aranceles adicionales.



Además, grandes importadores de Estados Unidos, como los de soja y cerdo, aún enfrentan fuertes gravámenes adicionales, mientras Pekín aumentó sus compras a Brasil y otros países.



Analistas han asegurado que con las tarifas sobre soja y otras importaciones clave como los autos fabricados en Estados Unidos, China apunta a una base a apoyo político crucial del presidente Donald Trump, principalmente las fábricas y las granjas en la región central y el sur del país, en un momento de retroceso en el impulso en la mayor economía del mundo.



Los artículos en las dos listas de exención arancelaria, publicados en el sitio web del ministerio, no estarán sujetos a aranceles adicionales impuestos por China sobre bienes estadounidenses “como contramedidas a las tomadas por Estados Unidos bajo la Sección 301”.



Entrará en vigor el 17 de septiembre y durará un año. Los anuncios del miércoles se producen antes de que funcionarios de ambos países se reúnan a mediados de septiembre en Washington.



Eso se producirá antes de encuentros de autoridades de alto rango a inicios de octubre en la capital estadounidense, que involucrarán al viceprimer ministro chino Liu He, el representante Comercial, Robert Lighthizer, y el jefe del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin.



El Ministerio de Finanzas chino afirmó que considerará más productos para ser eximidos de los aranceles y que realizará nuevos anuncios “en el momento apropiado”.



Reuters