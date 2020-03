‘Choque por Covid-19 no tiene precedentes en la era de la posguerra’

La crisis económica mundial que ha generado la irrupción del coronavirus Covid-19 ha frenado casi por completo a la actividad internacional, lo que ha tenido un fuerte golpe en la demanda de petróleo.



(América Latina podría tener su peor contracción desde la Segunda Guerra Mundial).

De hecho, como afirma Kris Terauds, economista especializado en commodities de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), el golpe que está sufriendo el petróleo no tiene ningún precedente desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.



En este sentido, apunta que muchos productores de alto costo, como lo son los países de Latinoamérica, tendrán que incluso detener sus operaciones para poder sobrevivir a la coyuntura de los precios.



¿Cómo es su visión de la coyuntura actual?



La situación actual en los mercados petroleros es totalmente excepcional. Con fundamentos, el coronavirus y los riesgos geopolíticos ejercen una enorme presión a la baja sobre los precios. De hecho, ya a finales de 2019, la menor demanda de China y un continuo exceso de oferta hicieron que los precios retrocedieran.



Luego, la covid-19 golpeó incluso más duro, borrando millones de barriles por día en demanda, sin que exista un final a la vista de esta situación.



El efecto de la covid-19 sobre la actividad económica, incluido el consumo de petróleo, ya parece más severo que cualquier otro shock en la era de la posguerra. Y bajo este panorama, la Opep y Rusia abandonaron su cooperación en los recortes, golpeando los precios con un exceso de oferta y riesgos geopolíticos.



Entonces, pocas veces en la historia se ha visto una situación similar...



Así es. El choque por la covid-19 no tiene precedentes en la era de la posguerra debido a su impacto sostenido en la demanda. Las perturbaciones de los precios del petróleo en los años setenta y ochenta estuvieron del lado de la oferta, causando aumentos en los precios.



Mientras tanto, la crisis financiera mundial de 2008-2009 es la comparación más cercana, con un golpe global en la demanda de crudo. Pero el shock de demanda por el coronavirus ya es mayor en escala y los riesgos estarán por muchos meses.



¿También hay impacto en el resto de ‘commodities’?



En efecto el choque ya ha afectado a los mercados en los diferentes grupos de productos básicos, desde el petróleo, hasta muchos otros como el cobre y el café. A medida que la actividad económica e industrial se detuvo por primera vez en Europa y China, y ahora en los EE. UU. y otras grandes economías, la demanda de commodities se evapora en todo el espectro.



¿Qué ha impactado más, la covid-19 o la guerra de precios actual?



Realmente se puede pensar que el shock de demanda causado por el coronavirus es la causa principal de la reciente caída en los precios del petróleo. De hecho, este fue el tema principal de discusión en la reunión entre la Opep y Rusia a principios de marzo, cuando no estuvieron de acuerdo sobre si implementar los cortes de producción.



En este caso, las intrigas geopolíticas entre los principales productores (EE. UU., Arabia Saudita y Rusia) han exacerbado los efectos del choque que ya había generado el virus.



¿Cuáles son los países más afectados en el mundo?



Todos los países productores o sufrirán el colapso de los ingresos a medida que caen los volúmenes de exportación, pero en las naciones en las que los presupuestos gubernamentales dependen desproporcionadamente de los ingresos del petróleo, como en África, el Caribe y Latinoamérica, las poblaciones sufrirán recesiones y recortes en el gasto público.



Además, Arabia Saudita y los países de la Opep calculan que su aumento de producción, en represalia por la negativa de Rusia a reducir el bombeo, deprimirá los precios hasta el punto de que los competidores de mayor costo, como el petróleo de esquisto estadounidense o los productores de arenas bituminosas de Canadá, se verán obligados suspender operaciones.



¿Qué pueden hacer los productores de la región, que son de alto costo?



No existe una fórmula mágica para la supervivencia de los productores de alto costo en el contexto de los precios bajos. Esto depende del perfil económico de las operaciones. Por ejemplo, las de fracking de Estados Unidos tienen costos de producción relativamente altos, pero son de menor escala y tienen un ciclo de vida mucho más corto que los activos convencionales, lo que les permite un mayor margen para suspender la producción durante periodos de menores cotizaciones y reanudar cuando los precios vuelven a ser rentables.



Por el contrario, las arenas bituminosas canadienses también son reservas no convencionales de alto costo, pero con operaciones a gran escala y largos ciclos de vida, lo que hace que sea muy costoso detenerse y reiniciarse. Admito que no tanto conocimiento sobre las operaciones en América Latina, pero su supervivencia dependerá de su costo de producción y, si es demasiado alto para sobrevivir a los bajos precios actuales, la posibilidad de suspender las operaciones hasta que los precios lleguen a un punto de equilibrio de nuevo.



¿Qué se puede esperar para el mercado cuando se acabe la pandemia?



Estoy seguro de que los mercados petroleros se recuperarán después de la covid-19. Aunque la crisis climática requiere que hagamos la transición de combustibles fósiles a energías renovables, dudo que el coronavirus desate o acelere esta transición.



La infraestructura global y la industria aún no se han convertido en fuentes renovables a una escala suficiente para hablar sobre el reemplazo de los combustibles fósiles. Como resultado, el motor económico mundial reanudará su sed de petróleo cuando vuelva a funcionar después de la covid-19.



¿Cómo ve el futuro de la demanda de petróleo?



Durante la crisis actual, la demanda promedio ya ha caído por debajo de 100 MMbbl / día. Después de la situación que atraviesa el mundo, la economía global, incluido su consumo de petróleo, puede tardar un tiempo en volver a su capacidad total. Pero creo que la actividad de las distintas industrias y sectores eventualmente se recuperará y, en ausencia de un cambio material en la combinación energética, seguirá la demanda de petróleo.

