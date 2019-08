Consumo de cerveza pierde impulso en España, en parte por el brexit

La cerveza no fluye como solía hacerlo en los puntos turísticos de España, y el brexit es parte del problema.



La caída de la libra ha hecho que los viajeros del Reino Unido sean aún más sensibles a los precios esta temporada de vacaciones de verano, lo que ha llevado a algunos a elegir destinos de playa más baratos en Turquía, Egipto y Túnez. Menos visitantes británicos significa menos cervezas frías destapadas.



Los turistas del Reino Unido y de otros lugares beben alrededor del 25% de la cerveza que se consume en España anualmente.



“La caída de la libra afecta su poder adquisitivo en España”, asegura Jacobo Olalla, jefe de la asociación Cerveceros de España. “Es algo que podría empeorar si hay un brexit duro”. Los turistas británicos tienen un gran impacto en España. Es su principal destino, y unos 18,5 millones visitaron el pais en 2018.



Eso les da importancia no solo para la cerveza y la comida, sino para toda la industria del turismo, que representa casi el 12% de la economía española. La libra ha bajado 16% frente al euro desde la votación del brexit en 2016, y alcanzó su mínimo, de casi una década, este mes.



En junio, el número de viajeros británicos a España cayó 5,3% respecto al año anterior, a 2,1 millones de visitantes, el comienzo más débil de la temporada de verano en cuatro años.



En general, el número de visitantes internacionales a España sigue aumentando, pero el ritmo se ha ralentizado en comparación con las tasas de dos digitos observadas en 2016 y 2017.



Del mismo modo, el crecimiento en el consumo de cerveza también esta perdiendo impulso. Olalla dice que los gerentes de bares y hoteles le han estado advirtiendo de una desaceleración, y la cervecera española Mahou-San Miguel ha notado ventas más débiles, particularmente en las Islas Canarias y Baleares.



No todo es culpa del Reino Unido y su moneda maltratada. El colapso de la aerolínea alemana de bajo coste Germania ha significado menos vuelos disponibles a Canarias, según Carlos Cendra, de la firma española de análisis de viajes Mabrian Technologies.



OTROS DESTINOS



España también se enfrenta a una competencia más barata en todo el Mediterráneo. Los turistas que viajan al extranjero suelen buscar resorts que pueden reservara través de operadores turísticos.



Muchos son indiferentes a la ubicación, dicen los ejecutivos de turismo. Los factores decisivos son el precio y la seguridad. El costo promedio de una habitación en un hotel de tres estrellas reservado en la Costa del Sol de España es de 87 euros por noche, más del doble del precio en Antalya, Turquía, según muestran datos de Mabrian.



Además, si se incluye una libra esterlina débil, como la actual, hará que para los viajeros británicos el factor monetario importe mucho más.



Los destinos españoles experimentaron un repunte cuando una serie de ataques terroristas mortales en Túnez, Turquía y Egipto alejaron a los turistas. Si bien las preocupaciones no han desaparecido por completo, los ataques contra viajeros se han vuelto menos frecuentes.



Las reservas del Reino Unido a España han caído alrededor de 3% esta temporada de verano, según GfK Travel Insights. A Turquía y los países del norte de Africa, incluidos Túnez y Egipto, aumentaron casi 40%.



“La debilidad de la libra frente al euro es la causa más probable de la disposición de los turistas a aventurarse más lejos”, dijo el operador turístico del Reino Unido, Thomas Cook, en abril.



También hay indicios de que el desinterés de los turistas británicos en España podría continuar. Mark Buchanan ha notado una caída en las reservas para 2020 con su compañía, The Spain Event, que organiza despedidas de solteros en España.



“Las razones de la reducción de las expectativas para el turismo del Reino Unido se deben exclusivamente a nuestro buen amigo el brexit. Ni visas ni la facilidad de viajar, sino el efecto que ya tuvo en la libra y el panorama económico empobrecido para el Reino Unido” dice Buchanan.



Bloomberg