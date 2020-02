Coronavirus causa primera muerte en América y acelera su expansión

El coronaviris ha causado el primer muerto en Estados Unidos, también el primero en América, mientras la expansión del virus se ha acelerado en las últimas horas en dos de sus principales focos, Corea del Sur e Italia.



Un portavoz del Departamento de Salud del condado de King, en el estado de Washington (oeste de EE.UU.), informó de ese primer fallecimiento en Estados Unidos. En Corea del Sur las autoridades informaron este sábado de que han detectado 813 contagios adicionales, lo que eleva el total de casos en el país a 3.150, entre los que se han producido 17 muertes.



Mientras, en Italia los fallecidos por coronavirus ascienden ya a 29, siete más que en el último balance oficial del viernes, y los enfermos superan los mil, según informó este sábado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



Borrelli dijo que en total son 1.049 los pacientes con coronavirus y que 50 personas se han curado en diversas regiones del país. En total, los casos de contagio en el país, incluyendo los fallecidos y los sanados, son 1.128. Mientras, en China repuntaron levemente los contagios en Hubei, foco de la epidemia, y en el resto del país se registró el menor número desde enero.



CAÍDA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN CHINA



Los efectos económicos de la crisis de la COVID-19 empiezan a vislumbrarse en China, con la manufactura cayendo a mínimos históricos. El índice de referencia de la industria manufacturera (el índice de compras, PMI, en el que más de 50 puntos suponen expansión de la actividad y menos contracción) retrocedió desde los 50 enteros de enero a los 35,7, su peor lectura desde que empezó a compilarse en 2005, incluso peor que la más baja durante la crisis financiera de 2008 (38,8 unidades, en noviembre de ese año).



Los analistas esperaban una caída de entre 4 y 5 puntos con respecto al dato de enero, pero el descenso finalmente fue de 14,3. El batacazo fue aún peor en los negocios no relacionados con la manufactura, cuyo PMI jamás había registrado una contracción desde que comenzó su serie histórica (2007) y que pasó de estar en 54,1 puntos en enero a los 29,6 de febrero.



No obstante, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China quiso espantar los temores al asegurar que el PMI mejorará en marzo, mes en el que más del 90 % de las compañías grandes y medianas encuestadas creen que volverán al trabajo tras el parón forzado por las cuarentenas para evitar el coronavirus.



LOS MINISTROS EUROPEOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS EXAMINARÁN LA SITUACIÓN



Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) hablarán el próximo miércoles por conferencia para coordinarse ante el reto económico que supone la expansión del coronavirus, informó el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno.



El pasado miércoles, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, había admitido que el riesgo de la epidemia de coronavirus ha empezado a materializarse en la economía europea, por lo que el impacto será seguro, si bien consideró que aún era pronto para hacer una previsión de su magnitud.



PROHIBIDOS EN FRANCIA LOS ACTOS MULTITUDINARIOS EN RECINTOS CERRADOS



En muchos países se están poniendo restricciones a los eventos multitudinarios para evitar contagios. Así, Francia, que suma ya cien casos confirmados, ha anunciado este sábado que prohíbe los eventos de más de 5.000 personas que tengan lugar en un recinto cerrado, al registrase ya 73 casos de coronavirus, 16 más que ayer.



Se ha suspendido la media maratón de París que iba a celebrarse este domingo y también se ha anulado el salón inmobiliario MIPIM de Cannes, previsto del 10 al 13 de marzo y aplazado a junio, y el Carnaval veneciano de Annecy, que iba a tener lugar del 6 al 8 de marzo.



CANCELADA LA REUNIÓN DE DONALD TRUMP Y SEBASTIAN KURZ



En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados informaron a última hora de este viernes de cuatro posibles nuevos casos de coronavirus COVID-19 en EE.UU., por lo que la cifra en el país se elevaría a 66.



El presidente del país, Donald Trump, ha nombrado a su vicepresidente, Mike Pence, máximo responsable de las operaciones para controlar la expansión del virus y el Congreso ha prometido un paquete de 1.500 millones de dólares para afrontar la situación sanitaria.



La Casa Blanca ha decidido posponer la reunión prevista para el próximo martes en Washington entre Trump y el canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, como medida de precaución. En el resto de América, de momento, hay casos en Ecuador, México, Brasil y Canadá.



EN IRÁN SE ESPERA EL PICO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS



En Irán, otro de los países más afectados, se han producido ya 43 muertos y en las últimas 24 horas se han confirmado 205 nuevos contagios, de los que 9 han fallecido, con un balance global de 593 infectados, según las cifras proporcionadas este sábado por el Ministerio de Salud. El ministro iraní de Salud, Said Namakí, ha explicado en la web oficial del Ministerio que "el pico de coronavirus en Irán será en los próximos días".



EFE