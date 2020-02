Coronavirus: ¿con menor peligro que otras pandemias?

En las últimas semanas, la crisis generada por el coronavirus de China, denominado Covid-19, ha centralizado los focos internacionales, generando una situación de pánico que tendrá impacto económico no solo en el gigante asiático, sino en todo el mundo.



No obstante, al centrarse en las características del virus, ¿se explica la preocupación?

En estos momentos, el conteo de fallecidos ya alcanza casi los 1.900, mientras que son alrededor 73.500 los contagios de los que se tienen constancia, entre los que se encuentra un colombiano, ubicado en un crucero en Japón.



En este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que los casos se están desacelerando, al tiempo que trató de tranquilizar al mundo. “Este es un brote muy serio y tiene el potencial de crecer, pero necesitamos ponerlo en su justa medida con el número de personas infectadas. En proporción, fuera de Hubei esta epidemia está afectando a muy poca gente”, dijo ayer Michael Ryan, responable del departamento de emergencias médicas de la OMS.



En concreto, la entidad ayer facilitó varias cifras en ese sentido: el 81% de los casos son infecciones leves y no tienen peligro, mientras que un 14% de los casos más preocupantes presentan neumonía y dificultades respiratorias, un 5% son críticos y 2% fallecen.



Por todo esto es importante poner los indicadores del coronavirus en perspectiva. De hecho, los informes que se han conocido de la OMS apuntan que la letalidad, o la capacidad de matar del virus, está en alrededor de 2,3% y es inferior a 1% en menores de 40 años, un dato que llega hasta alrededor de 90% en el caso del ébola, y era de 9,6% en el Sars, la crisis con la que se está comparando el Covid-19, que tuvo lugar en China en 2003. En el Mers, el problema respiratorio conocido en Oriente Medio, era de 33%.



Tal como explica María Fernanda Gutiérrez, doctora en ciencias biológicas y viróloga de la Universidad Javeriana, “no es tan peligroso, lo es mucho más el ébola. Las infecciones por coronavirus en la gran mayoría de los casos son asintomáticas o muy suaves.



De hecho, la tasa de mortalidad entre los mayores de 80 años es de 14,8%; si esto se compara con que de cada 100 pacientes mayores de esa edad hospitalizados, 15 mueren por múltiples causas, la mortalidad es casi nula y no tiene nada que ver con el ébola, que de cada 100 contagios, más del 50% fallecen”.



Es más, al poner este dato frente a otras enfermedades más comunes, la diferencia es mínima: la influenza estacional (gripe común) tiene una letalidad cercana al 1%, mientras que la cifra del dengue está en 0,8%.



Obviamente, por la presencia geográfica de estas otras enfermedades, la cantidad de fallecidos por virus más comunes es muy superior. De acuerdo con Leonardo Briceño Ayala, director del grupo de salud pública y profesor de la Universidad del Rosario, “la influenza genera aproximadamente entre 294.000 y 518.000 muertes al año, la diarrea 1.600.000 y el ébola ha llegado a generar unos 6.500 fallecimientos al año”.



Otro de los aspectos que se toman en cuenta al evaluar qué tan peligrosa es una enfermedad es su poder de transmisión, la capacidad que tiene el virus para contagiar a otros. En este sentido, el Covid-19 cuenta con un puntaje promedio de 2,5 unidades, un dato que sube a 18 en el caso del sarampión, 7 para la polio, 12 en la varicela, 7 en la viruela y la difteria, 5 en el VIH o 3 en el ébola, por poner algunos ejemplos.



“El número de personas que adquieren la enfermedad a partir de otro está entre 2,1 y 3,2. En otras palabras, 10 personas enfermas le transmitirán el nuevo coronavirus a entre 21 y 32. La forma de contagio es uno de los retos más importantes, puesto que se transmite vía aérea o por contacto con mucosas de la boca, la nariz, los ojos o heridas abiertas. Como el virus puede sobrevivir en las superficies hasta nueve días vivo, esto genera mayor posibilidad de transmisión”, apunta Briceño Ayala.



CRISIS CONOCIDAS



Aunque hasta ahora solo hay un colombiano con un contagio confirmado, Gutiérrez afirma que la probabilidad de que acabe llegando el virus es alta. “Es muy probable que entre a Colombia, pues es una epidemia, estas se desarrollan con un ascenso brusco en el número de casos que luego desaparece”.



Pero aunque el Covid-19 no tiene presencia en Colombia, el país es conocedor de este tipo de enfermedades. Cabe resaltar que las cifras oficiales del país indican que cada año se registran alrededor de 10.000 fallecidos por infecciones respiratorias, al tiempo que se presentan unas 230.000 hospitalizaciones por estos casos y, de estos, 19.000 son de cuidados intensivos.



De hecho, en estos momentos en Colombia hay registrados 21 virus respiratorios presentes, los cuales se podrían considerar similares al coronavirus.



Por ejemplo, en estos días están surgiendo más informaciones acerca de la expansión del dengue, el cual ya presenta 3.139.335 casos en América. En cinco semanas, 155.343 lo han contraído. En Colombia, al hablar de esta enfermedad, las cifras del Instituto Nacional de Salud apuntan a 12.217 casos.



Rubén López Pérez