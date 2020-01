Alarma por personas que propagan el Coronavirus y que lucen saludables

El caso de un niño de 10 años que fue diagnosticado con el coronavirus de Wuhan a pesar de que no mostró síntomas está aumentando la preocupación de que algunas personas puedan propagar el virus sin ser detectados por los métodos de detección de primera línea implementados para contener la epidemia.



El niño era parte de una familia que visitó a familiares en la ciudad central de China durante el Año Nuevo. Aunque sus padres y abuelos se enfermaron y fueron tratados después de que regresaron a su ciudad natal, el niño de 10 años lucia saludable y solo le diagnosticaron el virus después de que sus padres insistieron en que el también se hizo la prueba, dijeron sus médicos, y agregaron que "estaba propagando el virus sin síntomas".



"Es posible que existan propagadores de enfermedades leves que estarían alimentando una especie de brote comunitario y no van al hospital porque no se sienten tan mal", dijo Ralph Baric, profesor de microbiología e inmunología en la Escuela Gillings de Salud Publica Global de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, quien ha estudiado los coronavirus durante décadas y advirtió sobre su amenaza antes del brote de SARS de 2003.



El caso del niño, publicado el 24 de enero en la revista médica The Lancet, fue el primero en demostrar la propagación de persona a persona y la asistencia sanitaria del virus recientemente identificado y denominado 2019-nCoV.



La infección asintomática ha alimentado la preocupación de que el patógeno, que ya se ha extendido a 15 países e infectado a cerca de 6.000 personas, puede resultar más difícil de detectar y contener que el SARS, la enfermedad similar a la neumonía que estalló en una epidemia global.



Si bien los padres del niño estaban infectados, cada uno tenía una temperatura corporal normal cuando buscaron tratamiento. Posteriormente, el virus se propago a un sexto pariente que no había viajado.



Patrones similares están apareciendo fuera de China. Cuatro casos en Alemania se relacionaron con un evento de capacitación de una compañía al que asistió un colega que visitaba China y que no tuvo síntomas de enfermedad durante su estadía.



EN CUARENTENA



China bloqueo Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, e impuso restricciones a los viajes dentro de China y a Hong Kong y Macao en un intento por combatir la epidemia. Sin embargo, la evidencia de que los niños puedan contraer y propagar la enfermedad sin mostrar síntomas agudos puede complicar esos esfuerzos.



"El SARS fue controlado por la salud pública porque el SARS lo permitió", dijo Mark Denison, director de enfermedades infecciosas y profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Vanderbilt. Esto es diferente a la gripe, donde una gran parte de los pacientes transmiten el virus mientras incuban la infección en silencio.



"Entonces la pregunta es, ¿este virus es más parecido al SARS o es más parecido a la gripe?", dijo Denison. "Los datos sugieren que está en algún punto intermedio: que es una enfermedad más leve, pero que puede haber más transmisión".