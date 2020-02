Coronavirus llega a Ecuador

El Gobierno de Ecuador confirmó este sábado su primer caso de coronavirus en una persona mayor que llegó de España hace unos quince días y que se encuentra asilada en una unidad especial de cuidados intensivos de uno de los quince hospitales adecuados para atender esta enfermedad.



La ministra de Salud, Catalina Andramuño, tras confirmar el caso en una rueda de prensa en Guayaquil, aseguró que se ha activado un plan nacional para proteger a la población ante esta enfermedad catalogada de "muy alto" riesgo de contagio por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Andramuño explicó que la paciente, una persona adulta mayor que padece enfermedades preexistentes, "ha venido de España a Ecuador" y que en principio no presentó síntomas hasta que se detectó y confirmó la enfermedad, por lo que ha sido aislada en una unidad de terapia intensiva.



"No tenemos más" pacientes sospechosos, aclaró la ministra al insistir en que este es el único caso confirmado de coronavirus detectado en el país. "No tenemos el virus circulando en el país", agregó al insistir en que el detectado es un "caso importado", lo que permite ubicar de mejor forma a la población en riesgo.



El hecho de que el virus aún no circule en el país es algo que "debemos proteger", enfatizó la ministra que recomendó a la población redoblar las normas sanitarias y evitar acudir a sitios de concentración masiva de personas.



Y precisó que la presencia del coronavirus en la paciente fue detectado tras pruebas de laboratorio en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), que cuenta con el equipamiento, insumos y reactivos necesarios para este tipo de casos.



De su lado, Alfredo Bruno, experto del ISPI, aseguró que Ecuador está preparado para afrontar este tipo de situaciones ya que forma parte de una red global de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los hospitales del país cuentan con personal calificado, reactivos y laboratorios adecuados para establecer y detectar este tipo de agentes infecciosos, aseguró.



Julio López, viceministro en Atención en Salud, indicó que una vez confirmado el caso de coronavirus se activaron todos los protocolos determinados por la OMS e indicó que se ha realizado un cerco epidemiológico con todas las personas que han tenido algún tipo de contacto con la paciente.



El Ministerio de Salud ha hecho un censo y seguimiento de las 80 personas que están en el plan de vigilancia por haber tenido contacto con ella, pero aclaró que ninguna ha presentado síntomas de la enfermedad, cuando ya se cuentan catorce días de observación.



