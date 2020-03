Mercados levantan cabeza y cortan racha negativa

Wall Street cerró con ganancias este jueves y su principal indicador, el Dow Jones, subió un 0,95 %, con los mercados impulsados por el sector energético y rompiendo la tendencia negativa de los últimos días tras las medidas tomadas por los bancos centrales para proteger la economía frente a la crisis del coronavirus.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones remontó 189 puntos, situándose en unos 20.088 enteros, con avances destacados de grandes cotizadas como McDonald's (9 %), Walt Disney (6,9 %) y Goldman Sachs (6,7 %).



El selectivo S&P 500 progresó un 2,30 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq ascendió un notable 2,30 %, aupado por firmas tecnológicas como Amazon (2,78 %), Netflix (5,3 %) o Facebook (4,20 %).



En esa línea los mercados europeos levantaron la cabeza este jueves, apoyados en la batalla contra el coronavirus por la artillería pesada del Banco Central Europeo (BCE) y el anuncio del presidente Donald Trump de que se utilizará un tratamiento antimalaria contra el covid-19.



Si bien la iniciativa del BCE, que prometió hasta 750.000 millones de euros, no tuvo un efecto notable en los mercados asiáticos, pues las Bolsas de Tokio, Shanghái y Hong Kong cerraron a la baja, sus homólogas europeas reaccionaron bien.



La bolsa de Londres subió 1,40% y la de París 2,86%. Fráncfort ganó un 2%, Madrid 1,93% y Milán 2,29%.



El plan de "emergencia" del BCE supondrá más compras de deuda pública y privada para tratar de contener las consecuencias económicas de la pandemia. Este plan se suma a un primer sobre de 120.000 millones de euros que había sido desbloqueado previamente para hacer frente a la epidemia.



"Tiempos extraordinarios requieren acciones extraordinarias", tuiteó la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Como otros mandatarios de la UE, el presidente francés, Emmanuel Macron, aplaudió las medidas e instó a los Estados de la UE a llevar a cabo "intervenciones presupuestarias".



En Estados Unidos, continúan las negociaciones sobre un plan de estímulo que podría alcanzar 1,3 billones de dólares. Mientras tanto, Trump afirmó que su gobierno aprobó el uso de la cloroquina, un medicamento contra la malaria, como tratamiento para combatir el nuevo coronavirus, aunque las autoridades sanitarias matizaron el anuncio del mandatario, sugiriendo que esa opción podría llevar bastante tiempo.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció por su parte un nuevo plan de 27.000 millones de dólares canadienses (18.500 millones de dólares estadounidenses, 17.000 millones de euros) en ayudas directas y 55.000 millones de dólares canadienses en aplazamiento de impuestos. El Banco Central de Australia redujo el jueves su principal tipo, un cuarto de punto, hasta el 0,25%, su mínimo histórico. El Banco de Brasil pasó el suyo de 4,25% a 3,75%, otro mínimo.



La pandemia de COVID-19 ya mató a más de 9.000 personas y causó más de 210.000 contagios confirmados en 150 países y territorios. "Los índices de uno y otro lado del Atlántico muestran unas caídas que todavía están lejos de los mínimos observados durante la crisis de 2008. Sin embargo, los dirigentes mundiales señalan que esta crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial", agregó Liboux. Sin embargo, según él, "las medidas de las autoridades no impedirán una recesión violenta, cuyo alcance todavía no podemos adivinar".



AFP y EFE