México extrema medidas contra el coronavirus

México anunció una batería de medidas para enfrentar el coronavirus, que incluyen la suspensión de clases, de actividades públicas y privadas no esenciales y la sugerencia a sus ciudadanos de restringir viajes al exterior, en una jornada en que la cifra de personas infectadas pasó de 26 a 41.



El gobierno canceló las clases a todos los niveles del 23 de marzo al 19 de abril y recomendó que las personas que se dediquen a actividades no esenciales en el sector público y privado de todo el país dejen de acudir a su centro de trabajo durante ese mismo periodo. "Estamos recomendando esto para las actividades no esenciales que involucran la congregación de personas o la movilidad de personas", dijo en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell.



El funcionario recomendó disminuir los traslados entre distintas regiones geográficas del país y en especial a otros países. También pidió reprogramar los eventos de concentración masiva de más de 5.000 personas y otorga una atención especial a los adultos mayores.



La Secretaría de Relaciones Exteriores, de su lado, emitió un comunicado en el que solicitó a los mexicanos restringir sus viajes al exterior para evitar las "dificultades logísticas" en otros países.



La cancillería también sugirió a los mexicanos que tengan pensado volver al país en el corto plazo "consideren utilizar las opciones comerciales que se encuentran disponibles en este momento" y atender las "indicaciones adoptadas por las autoridades locales" en otros países por el coronavirus.



Más temprano, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán determinó "adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa" por 10 días. El periodo vacacional escolar estaban previsto del 6 al 19 de abril. El funcionario explicó que en los cuatro días que los niños asistirán a la escuela durante la semana que viene (el lunes es día festivo), se aplicarán tres filtros de prevención.



El primero consistirá en solicitar a padres de familia una hoja que constate que sus hijos no tiene temperatura alta, que se lavaron las manos antes de salir de casa y que no presentan tos o dolor de cabeza. Un segundo filtro lo harán autoridades escolares a la entrada del colegio y la tercera verificación la harán profesores en salones de clases.



"Con un solo caso de COVID-19 en una escuela, la escuela se cerraría", aclaró el secretario. La suspensión de clases se aplicará en más 274.000 planteles en todo el país de educación básica , media y superior. Aunque desde el jueves se empezaron a cancelar varios eventos masivos, este fin de semana se realiza el multitudinario Vive Latino, el festival de rock más grande de América Latina, al que está previsto que acudan unas 140.000 personas.





AFP