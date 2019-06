‘Corrupción de Maduro se ha robado US$80.000 millones’ 

La Asamblea General de la OEA, que inició este miércoles y que tendrá lugar hasta mañana en Medellín, ha centrado gran parte de sus conversaciones en la crisis que vive en estos momentos Venezuela, el cual ha sido calificado como el principal foco de inestabilidad e inseguridad del hemisferio.



Y, en este escenario, una de las voces más críticas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el mandatario venezolano.



Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos, dejó claro en este sentido que la principal sanción (en relación a las impuestas por Estados Unidos) es la corrupción que ha ejecutado Maduro durante años.



“Si hablamos del efecto de las sanciones, la más fuerte es la corrupción de Maduro, la cual ha robado US$80.000 millones, y esa es la estimación más baja, pues hay otras que prevén que ese dato es hasta cuatro veces mayor. Esa cifra es un Plan Marshall entero, solo hay que imaginar todo lo que se podría lograr en el país con tanto dinero. Por lo que la sanción son los ladrones que están sentados en el poder del país”, resaltó Almagro.



Pero el funcionario del organismo americano fue más allá y aseguró que esa no es la única ‘sanción’. “La segunda más importante son los 40.000 barriles de barriles diarios que Cuba se roba de Venezuela. Y por supuesto otra de las sanciones para el país es la continuidad al frente del país de Maduro”.



Pero más allá del análisis, al ser preguntado sobre el Gobierno de Venezuela, Almagro puso de relieve que “Maduro es un dictador y un usurpador; es responsable de crímenes de lesa humanidad, de torturas, asesinatos de manifestantes, presos políticos, detenciones arbitrarias y de la crisis social y humanitaria más grande del continente. Y, por supuesto, todo esto es una acción deliberada y opresora sobre el pueblo”.



A esto agregó que “para salir de las dictaduras no hay una fórmula mágica, sino que se necesitan procesos de acumulación política”, remarcó Almagro.



Frente a esto también tuvo palabras el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien manifestó:“vamos a seguir haciéndole frente a la crisis, pero también vamos a plantear que todos los países de la región avancemos en la armonización de las medidas que se adopten para tratar de solucionar el problema. Eso sí, tenemos que decir que Colombia agradece la cooperación internacional que se ha brindado, pero lo cierto es que esta no es suficiente”.