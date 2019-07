¿Por qué la justicia prohibió a Trump bloquear seguidores en Twitter?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede bloquear a seguidores en Twitter porque le desagradan sus opiniones, determinó este martes una corte federal de apelaciones.



La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Manhattan dijo que la primera enmienda de la Constitución le prohíbe a Trump utilizar la función del "bloqueo" en la red social para limitar el acceso a su cuenta, que debe permanecer abierta a todo público.



"La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para propósitos de Gobierno excluir a personas de un diálogo en internet porque han expresado posiciones que le desagradan al funcionario", escribió en el fallo el juez Barrington Parker.



La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a los pedidos para emitir comentarios. Twitter tampoco se refirió al tema.



Trump ha convertido a su cuenta de Twitter - #RealDonaldTrump- en una parte central aunque controvertida de su presidencia, al usarla para promover su agenda, anunciar medidas y criticar a sus detractores. Tiene 61,8 millones de seguidores.



La decisión del martes ratifica un fallo de mayo del 2018 emitido por la jueza distrital Naomi Reice Buchwald en Manhattan.



El Departamento de Justicia ha dicho que el dictamen "fundamentalmente está mal concebido", argumentando que Trump usa Twitter desde su condición de individuo para expresar sus posturas, no para abrir una plataforma de discusión pública.



La forma en que Trump emplea Twitter ha generado varias denuncias en cortes, incluyendo un recurso judicial presentado por el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia. Abogados no respondieron a los pedidos para comentar el tema.