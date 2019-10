Las etapas que ha tenido la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Desde la decisión por referéndum de abandonar la Unión Europea hasta el anuncio de este sábado de un nuevo aplazamiento por parte del Parlamento, el Reino Unido ha vivido más de tres años de camino hacia el brexit.



Estos han sido los momentos clave:



Británicos, a favor de salir de la UE

El 23 de junio de 2016, en un referéndum, el 52% de los británicos votó a favor de salir de la Unión Europea. Esto provocó la dimisión del primer ministro conservador David Cameron. En la pugna por remplazarlo, el exalcalde de Londres Boris Johnson, partidario del brexit, se retiró en el último momento y la ministra del Interior Theresa May se convirtió en primera ministra el 11 de julio.



Retirada voluntaria

​El 29 de marzo de 2017 el gobierno británico activó con una carta a Bruselas el Artículo 50 del Tratado de la UE que rige la retirada voluntaria de un país miembro. Se inició así el plazo de dos años que debía desembocar en la salida británica el 29 de marzo de 2019.



May pierde la mayoría

Theresa May adelantó las elecciones al 8 de junio en un intento de fortalecer su posición, pero perdió la mayoría absoluta y tuvo que negociar el apoyo de los 10 diputados del Partido Unionista Norirlandés (DUP) para poder gobernar. La cuestión irlandesa se convirtió en el principal escollo en las negociaciones: Londres y Bruselas quieren que la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte siga abierta, pero eso encaja mal con la oposición del DUP a que los norirlandeses tengan un trato diferente al resto de británicos.



Acuerdo con los 27

Tras acordar algunos términos del divorcio tras negociaciones maratónicas a finales del 2017, Londres y Bruselas no llegaron a un acuerdo completo sino hasta el 13 de noviembre del 2018. Este tuvo que superar una amenaza de veto planteada a última hora por España respecto a las relaciones con Gibraltar, pero finalmente el 25 de noviembre el Reino Unido y los 27 países de la UE firmaron el Tratado de Retirada y una declaración política sobre su futura relación.



Votación aplazada

La Cámara de los Comunes debía votar ambos textos el 11 de diciembre. Pero ante la evidencia de que se encaminaba al fracaso, May anunció un día antes que aplazaba la sesión y pediría más "garantías" a la Unión Europea.



Primer rechazo del acuerdo

El 15 de enero, ante la falta de cambios sustanciales, el acuerdo fue rechazado: 432 diputados votaron en contra y solo 202 a favor. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el gobierno, que fracasó al día siguiente por una estrecha mayoría.



Segundo rechazo y primera prórroga

May obtuvo más garantías de la UE sobre la salvaguarda irlandesa, pero el Parlamento británico volvió a rechazar el 12 de marzo esta "versión mejorada" del acuerdo. El Consejo Europeo aceptó aplazar la salida hasta el 22 de mayo si Reino Unido aprobaba el Tratado de Retirada. De lo contrario, dio un plazo hasta el 12 de abril para presentar una propuesta alternativa.



Tercer rechazo, segunda prórroga

El 27 de marzo, mientras el Parlamento debatía posibles alternativas al acuerdo de May, ella reunió a sus diputados y les prometió dimitir en cuanto lograra la aprobación del texto. Sin embargo, dos días después el texto fue rechazado por 344 votos contra 286. El 11 de abril, May obtuvo de la UE un aplazamiento "flexible" hasta el 31 de octubre, pero con la posibilidad de salir antes del bloque si Londres encontraba una solución.



Elección de Boris Johnson

El 23 de julio, Boris Johnson, partidario de un brexit con o sin acuerdo, fue elegido por el Partido Conservador para suceder a Theresa May, quien había anunciado su renuncia el 7 de junio.



Parlamento suspendido

El 28 de agosto, el nuevo primer ministro anuncia la suspensión del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre y hasta el 14 de octubre, es decir dos semanas antes del brexit. Los opositores a un brexit sin acuerdo lo acusan de querer marginarlos y se organizan para intentar legislar de urgencia.



Rechazos para Johnson

El 3 de septiembre, Boris Johnson pierde la mayoría absoluta tras deserciones y expulsiones de diputados de su partido. Varios miembros de su gobierno lo abandonan. El 9 de ese mes, la reina Isabel II aprueba una ley que obliga al primer ministro a pedir a la UE una postergación del brexit si no obtiene un acuerdo de retirada para el 19 de octubre. El 10, el parlamento queda suspendido. Boris Johnson afirma que no pedirá una "nueva postergación" y que buscará un acuerdo para la cumbre europea del 17 y 18 de octubre en Bruselas.



Suspensión 'ilegal'

El 24 de septiembre de 2019, la Corte Suprema británica juzga de manera unánime como 'ilegal' la suspensión del parlamento, que vuelve a sesionar al día siguiente. El 10 de octubre, en una declaración común, Boris Johnson y su homólogo irlandés Leo Varadkar aseguran entrever "un camino" para un compromiso sobre la cuestión clave de la frontera irlandesa.



Segundo acuerdo

El 17, antes de la apertura de la cumbre europea, la UE y el Reino Unido anuncian haber alcanzado un nuevo acuerdo de divorcio, que aún debe ser adoptado por el Europarlamento y el parlamento británico. De manera casi inmediata, la oposición laborista británica llama a rechazar el texto, al que también se opone el DUP norirlandés.



Parlamento pospone su decisión

Reunido este sábado 19 de octubre, el parlamento británico aprueba una enmienda que pospone una adopción del acuerdo de divorcio hasta que se haya aprobado la legislación necesaria para implementarlo. Esto obliga al primer ministro Boris Johnson a pedir un nuevo aplazamiento a la Unión Europea, pero él asegura que no lo "negociará" y que mantendrá la fecha del salida para el 31 de octubre.



